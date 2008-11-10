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Ekonomi

Alitalia pilotları 15 günlük grev kararı aldı

İtalya'nın ulusal hava yolları Alitalia pilotları ve uçuş ekipleri 15 günlük grev kararı aldı.

10 Kasım 2008 02:00

İtalya'nın ulusal hava yolları Alitalia, şirketin İtalyan Havayolları Şirketi (CAI) adlı konsorsiyuma devrinin tamamlanmasının beklendiği bir dönemde, pilotların ve uçuş ekiplerince alınan grev kararının sıkıntısını yaşıyor.

Müzakerelerde CAI ile uzlaşı sağlayamamış olan pilotları ve uçuş ekiplerini temsil eden sendikalar, Mayıs 2009'a kadar muhtelif tarihlerde toplam 15 gün grev yapılmasını kararlaştırdı. Grev kararını “savaş ilanı” olarak niteleyen İtalya Ulaştırma Bakanı Altero Matteoli, “Hükümet bu tür baskılara boyun eğmeyecek. Yolcuların mağdur olmaması için zamanı geldiğinde gerekli önlemleri alacağız” dedi.

Pilotlar ve uçuş ekiplerini temsil eden sendikalar grev kararına ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, Alitalia yeni sahibi CAI adlı konsorsiyumun ve CAI ile uzlaşmaya varan sendikaların şirketin ve çalışanların haklarını yeterince korumadığı ileri sürüldü.

Pilotların ve uçuş ekiplerinin, bu durumu protesto amacıyla 25 Kasım 2008;de ve 6 Aralık 2008'de genel greve gideceklerinin duyurulduğu açıklamada, 2009 yılındaki greve gidilecek diğer günlerin tarihleri ise 7, 16 ve 27 Ocak; 9 ve 20 Şubat; 3, 16 ve 27 Mart, 7 ve 20 Nisan; 4, 15 ve 26 Mayıs olarak açıklandı.

CAI Yönetim Kurulu Başkanı Rocco Sabelli ise sözleşme koşulları ve çalışma şartlarına ilişkin müzakerelerin yeniden pazarlık konusu haline getirilmesinin mümkün olmadığını belirterek, konuya ilişkin müzakerelere bakanlar kurulunun da onayıyla 32 Ekim 2008 tarihi itibarıyla son noktanın konulmuş olduğunu belirtmekle yetindi.

İtalya Ulaştırma Bakanı Matteoli'nin grev kararını Alitalia'nın CAI adlı konsorsiyuma devrini engellemeyi amaçladığını da savunarak, “Ortada, iflasın eşiğindeki Alitalia;yı yeniden canlandırmayı amaçlayan ve de 12 bin 500 personelin işinde kalmasını mümkün kılacak bir satış işlemi söz konusudur. Alitalia'nın CAI'ye satılmasıyla sonuçlanan bu plana karşı hiç bir grubun, bir tür veto hakkı kullanmaya kalkışmasına seyirci kalamayız” diye konuştu.

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