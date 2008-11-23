Alışverişi teşvik kampanyası işe yaradı

Alışverişi canlandırmak için İTO, İBB ve 24 sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa düzenlediği ‘Alışveriş için Gün: Bugün’ kampanyası dün başladı. Yüzde 50 indirimden faydalanmak isteyen halk mağazalara koştu.



Piyasadaki durgunluğu kırmak, halka moral vermek ve duran çarkları yeniden harekete geçirmek amacıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve perakende sektörüne yön veren 24 sivil toplum kuruluşunun birlikte düzenlediği ‘Alışveriş için Gün: Bugün’ kampanyası dün başladı.



Yüzde 50 indirimden faydalanmak isteyen halk fırtınaya rağmen alışveriş merkezi ve mağazalara koştu. Kampanya kapsamında 14 bin firma 65 bin satış noktasında yüzde 20 ila yüzde 50 arasında indirim yaptı. Kampanyaya destek veren alışveriş merkezleri, mağazalar, İstiklal Caddesi, Bağdat Caddesi ve Kapalı Çarşı ‘Alışveriş İçin En Güzel Gün Bugün’ afişleriyle süslendi. Vitrinlere kampanya afişleri asıldı.



Yoğunluk var



Hem kampanyanın başlaması hem de haftasonu olması itibariyle mağazalarda büyük bir yoğunluk yaşadıklarını söyleyen Mudo Mağazacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yalçuva, “Yüzde 20-50 arasında indirim yaptık. ‘Alışveriş İçin Gün: Bugün’ kampanyası kapsamında ilk defa mobilya grubunda indirime girdik. Bu müşterilerin hoşuna gitti. Kampanyanın asıl etkisi önümüzdeki hafta sonuna doğru daha iyi ortaya çıkar” dedi.



‘Alışveriş için Gün: Bugün’ kampanyası kapsamında yüzde 40’a varan oranlarda indirim yaptıklarını belirten YKM Genel Müdürü Jaklin Güner, “Biz perakendeciler olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Yılbaşında yapmamız gereken indirimi erkene alarak şimdi yaptık. İndirim oranını önümüzdeki günlerde yüzde 50’ye kadar çıkaracağız. Tüketici için şuanda alım zamanı” diye konuştu.



Kampanyayı gönülden desteklediklerini belirten Jaklin Güner, “YKM mağazalarını ‘Alışveriş İçin En Güzel Gün: Bugün’ logolarıyla ve stikırlarıyla süsledik. Kampanyadan son derece umutluyuz” açıklamasında bulundu.



Damat&Tween markasının yaratıcısı Orka Group Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da kampanya kapsamında yüzde 40’a varan indirim yaptıklarını belirterek, “Böyle dönemlerde piyasaya moral vermek lazım. Aslında panik yapılacak bir durum yok. İhtiyaçlarınızı karşılamak için en uygun dönem” diye konuştu.



Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Akyiğit de ‘Alışveriş için Gün: Bugün’ kampanyasının yeni başlamasına rağmen perakende sektöründe etkisini hemen gösterdiğini ifade ederek, daha da iyi olacağına inandığını belirtti.

Kendi firması Collezione’nin de kampanya kapsamında çalışmalar yaptığını belirten Akyiğit, bir ürün alana bir ürün de bedava verdiklerini anlattı.



Carousel Alışveriş Merkezi yetkilileri, kampanya nedeniyle canlanma olduğunu belirterek şunları söyledi: “İndirimler mağazalarda yüzde 30-50 düzeyinde. Bir alana bir bedava gibi kampanya yapanlar da var. Haftasonu ziyaretçi sayımız önemli ölçüde arttı. Satışlarda yüzde 25’lik artış sözkonusu.”



‘Bu bir moral işi’



DESA Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet de kampanyanın daha ilk günden olumlu sonuç verdiğini söyledi. Satışların geçen haftaya göre yüzde 20 oranında arttığını belirten Melih Çelet, “Bu esasında bir moral işi. Morali yüksek tutarsanız iş de olur, alışveriş de” diye konuştu.



Krize karşı koymanın yolu daha çok alışveriş



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş alışverişi teşvik kampanyasına ilginin giderek büyüdüğünü belirtti ve alışverişe devam ederek Türkiye ekonomisine destek olunmasını istedi.



İTO Başkanı Murat Yalçıntaş yaptığı açıklamada, "Alışveriş İçin Gün Bugün" kampanyası çerçevesinde mağazaların vitrinlerine kampanya afişlerini asmaya başladığını ifade ederek, kampanyalarda indirim oranlarının yüzde 10 ile 70 arasında yer aldığını, indirim oranlarının kampanyaya katılan derneklere göre değişiklik gösterdiğini belirtti.



Kampanyaya katılan dernek sayısının 32'ye, katılım gösteren firmaların 16 bine ulaştığını, satış noktası sayısının ise 75 bini aştığını kaydeden Yalçıntaş, dernekler dışında çeşitli sektörlerden bağımsız mağazaların da yoğun katılım taleplerini İTO'ya ulaştırdıklarına dikkat çekti.



“Krizin kendinden çok dedikodusu zarar veriyor"



ABD'de başlayan ve gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru yayılma eğilimi gösteren küresel mali krize değinen Yalçıntaş, krizin kendisinden çok 'dedikodusunun' büyük zarar verdiğine işaret etti. Yalçıntaş, “Kriz söylentileri tüketicileri alışverişten alıkoymakta, taleplerini erteletmektedir. İmalatçı, toptancı, perakendeci işletmelerimiz ve hizmet veren firmalarımızın krizin yarattığı bu türbülansa girmemeleri ekonomi için hayati öneme sahip. Alışverişe devam ederek ülke ekonomisine destek olalım" dedi.



“Hep birlikte hareket, bereket getirecek”



Ekonominin çarklarının durması halinde sistemi yeniden çalıştırmanın çok zor olacağını vurgulayan Yalçıntaş, “Tüketicinin ve toplumun psikolojisini, moralini yükseltmek ve aynı gemide olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. İTO ve İBB olarak başlatılan kampanya ile sağlıklı bir ekonomi, işleyen bir reel sektör, istihdam kapasitesini bozmayan işletmeler ve elbette işini, aşını koruyan tüketiciler için büyük bir kazanım olacaktır. Yani birlikte hareket, hepimize bereket getirecek."

