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Alışveriş yapan kadının cüzdanını çalan Cezayirli yankesiciler yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Canan G

26 Haziran 2018 18:57

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, Canan G.\'nin alışveriş yaparken çantasından cüzdanını çaldıkları öne sürülen Cezayir uyruklu M.M. ve M.Z.B. yakalandı.
Konyaaltı ilçesinde oturan Canan G., alışveriş yaptığı sırada çantasındaki cüzdanının çalındığını belirterek, polise başvurdu. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlığı yabancı uyruklu 2 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, Cezayir uyruklu olduğu belirlenen M.M. ile M.Z.B.\'yi konakladıkları otelde yakalayıp, gözaltına aldı. Otel odasında yapılan aramada, Canan G.\'ye ait kimlik ve kredi kartları bulundu. M.M. ve M.Z.B., ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

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