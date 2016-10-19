Alışveriş yapan engelli kadını hastanelik etti!

Mahmut Kuruçay

İstanbul'da A.Ç. adlı kadın, 12 Ekim günü alışveriş yaptığı markette iki kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Kronik karaciğer hastası ve engelli raporu bulunan 62 yaşındaki A.Ç. adlı kadın, 12 Ekim günü alışveriş yapmak için Pendik Kavakpınar Mahallesi'ndeki bir markete girdi. Markette ilerlediği sırada iki kişinin "Dikkat et bize çarptın" şeklinde sözlü

sataşması üzerine, "ben hiçbir şey yapmadım" şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine sözlü sataşmada bulunan kişilerden biri fiziki olarak saldırıya geçti ve eline aldığı sert bir cisimle kadını darp etti. Saldırgan kadına defalarca vurdu ve suratını tanınmayacak hale getirdi. Olay anına ilişkin görüntülerde market çalışanları ve alışveriş yapanların saldırıyı sadece seyrettiği görülüyor. Görüntülerde A.Ç. yerde baygın şekilde yatarken saldırganın marketin dışına çıkıyor.

İfadesi alınıp serbest bırakıldı

Olay yerine gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.Ç.'nin çeşitli yerlerinde darpa bağlı ödem ve kırıklar olduğu tespit edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan A.Ç. saldırgandan şikayetçi oldu. Öte yandan olay sonrasında gözaltına alınan saldırgan ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

ÇHD Kadın Komisyonu: Saldırganların peşlerini bırakmayacağız

Olayın ardından, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Kadın Komisyonu'na başvuran A.Ç. saldırganın cezalandırılması için hukuki süreci başlattı. ÇHD'li avukatlar saldırganın ceza alması için ellerinden geleni yapacaklarını ve saldırganların peşini bırakmayacaklarını belirtti. ÇHD Kadın Komisyonu'nun açıklaması şu şekilde; "Müvekkilimiz uğradığı saldırı sonucu, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Burnunda kırık var. Cuma günü bununla ilgili olarak ameliyat olması söz konusu. Saldırgan hakkında kasten yaralama suçlamasıyla dava açılacağını düşünüyoruz.Bu suçun 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. Aynı zamanda oluşan kırık nedeniyle cezanın yarı oranında artırılması söz konusu. Bununla birlikte, kronik karaciğer hastası olması ve kanamanın hastalığı acisindan oluşturduğu tehlike göz önüne alındığında, saldırganın cezası daha da artacaktır."