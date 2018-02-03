Alışveriş ve eğlence kompleksi Vialand ATRAX Fuarı'nda

İSTANBUL, (DHA)-TEMA Park’ı, AVM ve gösteri merkeziyle birleştiren alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi Vialand, eğlence sektörü ile turizm yatırımcısını 6’ncı kez buluşturan Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuarı ATRAX\'a katıldı.

Türkiye ve çevre ülkelerin eğlence sektöründeki tek ihtisas fuarı olma özelliğine sahip olan, ATRAX Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde 1 Şubat Perşembe günü başladı.

Turizm, perakende ve eğlence sektörünün önemli temsilcilerinden Gürsoy Grup, 3 Şubat’a kadar sürecek fuar kapsamında; eğlence hizmetleri ve eğlencenin sunum biçimi itibarıyla turizm açısından çok özel bir değer yaratan Vialand projesini, ziyaretçileriyle buluşturuyor.

ATRAX FUARI’NIN İLHAM KAYNAĞI

Vialand ve Venezia Mega Outlet Genel Müdürü Cenk Hayırlıoğlu, “ATRAX Fuarı’nın ilk düzenlediği 2012 yılında, Türkiye’nin ilk Tema Parkı Vialand inşa ediliyordu. Bu anlamda ATRAX Fuarı’nın ilham kaynağı olduğumuzu ve sektöre soluk getirdiğimizi söyleyebiliriz. Ülkemiz eğlence sektörü açısından potansiyeli yüksek, gelişime açık bir ülke. Hala çok fazla yolumuz var ve biz bu bilinçle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Gürsoy Grup çatısı altında faaliyet gösteren, kendi alanında ilk olan ve turizm sektöründe katma değer yaratan Vialand ve Venezia Mega Outlet gibi iki özel projeyi yönetiyoruz. Özellikle Vialand, İstanbul’un markalaşmasına çok ciddi katkı sunuyor. Mevcut Vialand kompleksi içerisinde eğlence sektörüne damga vuracak yeni bir proje ile geliyoruz. Projemizi 2018 yılının ilkbaharında tamamlayarak ziyaretçilerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.

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