Alışveriş sitelerine 'M' saldırı



T24- Uyanık girişimciler popüler özel alışveriş kulüplerinin yarattığı rüzgardan fırsat yakalama peşinde. Kulüpler 'm' formülü ile klonlanıyor. Markofoni, Limango, Trendyol, Vipdükkan, Morhipo... Milyonları bulan üye sayıları ve satış adetleri ile e-ticaret sektöründe büyümenin fitilini ateşleyen alışveriş siteleri ‘M’ saldırısına uğradı.





Radikal'in haberine göre, hızlı büyümenin rüzgârından yararlanmak isteyen fırsatçılar, popüler alışveriş sitelerini ‘M’ formülü ile klonladı. Markafoni Markofonim, Limango Limangom, Trendyol Trendyolum oldu...

Markalar taklitçilerle mücadele için yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor. “Private shopping” olarak adlandırılan özel alışveriş siteleri, son dönemde hem yatırımcıların hem de tüketicilerin odak noktası. Uzmanlara göre alışveriş ve fırsat sitelerinin yarattığı pazar 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Sadece son bir yılda sektöre onlarca yeni marka girdi.

Markaların kısa sürede gösterdikleri yüksek performans büyüleyici. Örneğin sektörün önde gelen markalarından Markafoni ayda 200 binin üzerinde ürün satıyor. Üye sayısı 2 milyonun üzerinde. Günde 10 binden fazla ürün satan Trendyol’un da üye sayısı 2 milyon kişi.





Satılıklar da var





Uyanık girişimciler de bu markaların yarattığı rüzgârı kaçırmamak için ‘M’ formülünü buldu. Markafoni’yi çağrıştıran Markafonim’i kuran girişimci, www. markafonim.com üzerinden tüm private shopping sitelerini tek adreste topladı. Site, alışveriş sitelerindeki tüm fırsatları tüketiciler için takip edip yayımlıyor.

www.limangom.com ve www.trendyolum.com ise uyanık girişimciler tarafından satışa çıkarıldı. Sektördeki gelişmeyi uzmanlar ‘matruşka bebekleri’ne benzetiliyor. “Her yenilik içinden yeni bir fırsat çıkarıyor. Çıkan fırsat da yeni bir fırsata kapı açıyor” diyen uzmanlar, şu açıklamayı yapıyor: “Özel alışveriş kulübü Türkiye’de Markafoni ile başladı. Markafonim ile Türkiye’deki tüm alışveriş siteleri tek adreste toplandı. Şimdi de Markafonim’in benzeri www.alisveriskulupleri.com gibi internet sitelerinin sayısı artmaya başladı.”





6 milyon kişi internette alışverişte





Türkiye’de 30 milyon internet kullanıcısı var.

Kullanıcıların 6 milyonu internet üzerinden alışveriş yapıyor.

Alışveriş sitelerinin üyelerinin yüzde 70’ini kadınlar oluşturuyor.

Üyelerin yüzde 40’ı İstanbul, İzmir ve Ankara’dan.

