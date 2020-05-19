Alışveriş poşetlerini dezenfekte eden cihaz geliştirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında modüler dezenfektan ünitesi ve tüneli ile alışveriş poşeti dezenfektan cihazı üretti.

Kocaeli Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikalar için proje bazlı üretim yapan bir firma yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ardından sanitasyon çözümleriyle ilgili talepleri karşılamak için Ar-Ge çalışmalarına başladı. Firma, yaklaşık 1,5 aylık sürecin ardından marketler için alışveriş poşeti dezenfektan ünitesi, iş yerleri ve kamu kuruluşlarında kullanıma yönelik olarak da modüler dezenfektan ünitesi ve tüneli geliştirdi.

Ürünleri için Türk Patent Enstitüsüne patent ve faydalı model başvurularını yapan firmanın dezenfektan çözümleri, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor.