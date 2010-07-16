-ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE POLİS DENETİMİ ADANA (A.A) - 16.07.2010 - Adana Emniyet Müdürlüğü, muhtemel terör eylemlerine karşı alınan tedbirler kapsamında kentteki alışveriş merkezlerinin özel güvenlik görevlilerini gizli kamerayla denetledi. Uzun yıllardır terör örgütlerinin şehir eylemlerinde halkın kalabalık olduğu bölgeleri tercih etmesi, bu noktalardaki güvenlik önlemlerinin de en üst düzeyde tutulmasına neden oluyor. Adana Emniyet Müdürlüğü, halkın yoğun olduğu alışveriş merkezlerindeki güvenlik önlemlerinin ne kadar yeterli olduğunu araştırmak için yeni bir çalışma başlattı. Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez'in talimatı üzerine Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünün yanı sıra Terörle Mücadele ve Foto-Film Şube Müdürlüğü alışveriş merkezlerindeki özel güvenlik görevlilerini mercek altına aldı. -GÜVENLİK ZAFİYETİ...- Yasal yönden rutin incelemelerini yapan ekipler, kurumsal firmaların uyguladığı ''gizli müşteri'' sistemini de örnek alarak iki alışveriş merkezinde bu yönde denetimler gerçekleştirdi. Güvenlik zafiyetinin yaşandığı alışveriş merkezlerine, herkesin elini kolunu sallayarak girdiği, bazı müşterilerin x-ray cihazından geçirilmediği, bu cihazdan geçenlerin üzerinde metal eşya olduğuna ilişkin uyarı sinyali alınmasına rağmen üst araması yapılmadığı tespit edildi. Kamerayla çekim yapmak için içeri giren bir sivil polis, alışveriş merkezindeki kapıları ve özel güvenlik görevlilerini görecek şekilde konumlanırken, müşteri gibi davranan diğer sivil polisler farklı kapılardan kimi zaman tabanca, kimi zaman fünyesiz patlayıcıyla içeriye girmeyi başardı. Müşteri gibi davranıp alışveriş merkezine silahla giren polislerin üzerindeki gizli kamerayla da kapıdaki güvenlik zafiyeti kayıt altına alındı. Daha sonra kameraların yaptığı kayıtlara, alışveriş merkezinin güvenlik kamerası kayıtları da eklenerek, gerekli incelemeler yapılıp, hatalar tespit edildi. Değerlendirmelerin ardından polis yetkilileri, alışveriş merkezi ve özel güvenlik şirketi yetkilileriyle görüşerek personel hataları ve güvenlik zafiyetlerini aktardı. Buna göre, kentteki yoğun alışveriş merkezlerinin birine uyarıya rağmen farklı tarihlerde müşteri gibi davranan polis ekiplerinin silahlarıyla girdiği belirlendi. Yapılan denetimler sonucu bazı güvenlik görevlilerinin eğitimleri Emniyet Müdürlüğü tarafından yeniden gözden geçirilirken, polisin uyarısını dikkate alan bir alışveriş merkezi 2 güvenlik görevlisinin işine, hataları nedeniyle son verdi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın güvenliği ve huzurun sağlanması için benzer denetimlerin devam edeceğini, alışveriş merkezlerinin yanı sıra büyük marketlerde de aynı uygulamanın gerçekleştirileceğini vurguladı.