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Alışveriş merkezinden hırsızlığa tutuklama

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesindeki bir alışveriş merkezinden gıda maddesi ve giyecek çaldığı belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan H

28 Mart 2018 17:26

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesindeki bir alışveriş merkezinden gıda maddesi ve giyecek çaldığı belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan H.P. adlı kadın tutuklandı.
19 Mayıs Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezinden, dün öğleden sonra raflardaki bazı gıda maddeleri ile giyeceklerin çalındığı belirlendi. Görevliler durumu polise bildirdi. Parmak izi ve alışveriş merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin 32 yaşındaki H.P., olduğunu belirledi. H.P., evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Çalıntı gıda malzemesi ve giyeceklerin bir bölümü de evde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.P., tutuklandı.

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