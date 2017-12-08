Alışveriş merkezinde tartıştığı kişiyi bıçakladı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, Ersin K. (34)alışveriş merkezi içinde tartıştığı Ünsal İ.\'yi (24) bacağından bıçakladı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Ersin K. ile Ünsal İ. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ersin İ. üzerinde taşıdığı bıçakla Ünsal İ.\'yi sol bacağından bıçakladı. Yaralanan Ünsal İ., 112 acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, Ersin K.\'yİ gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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