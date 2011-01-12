-ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KORKUTAN YANGIN İZMİR (A.A) - 12.01.2011 - İzmir'in Gültepe semtinde, 4 katlı alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Selimbey Caddesi'nde bir firmaya ait 4 katlı alışveriş merkezinin üst katında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine 5 itfaiye aracıyla gelen ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangının çıktığı sırada binada kimsenin bulunmadığı bildirildi. Büyük maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.