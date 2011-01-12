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ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KORKUTAN YANGIN İZMİR (A.A)

12 Ocak 2011 11:34

-ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KORKUTAN YANGIN İZMİR (A.A) - 12.01.2011 - İzmir'in Gültepe semtinde, 4 katlı alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekibinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Selimbey Caddesi'nde bir firmaya ait 4 katlı alışveriş merkezinin üst katında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine 5 itfaiye aracıyla gelen ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangının çıktığı sırada binada kimsenin bulunmadığı bildirildi. Büyük maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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