Alışveriş merkezinde korkutan yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınabildi.



Çorlu ilçesindeki bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul yolu Omurtak Caddesi'ndeki Orion Alışveriş Merkezi'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın üzerine alışveriş merkezi güvenliği ve yetkililer tarafından bina da bulunan vatandaşlar ve çalışanlar tahliye edildi.

Olay yerine çevre beldelerden çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, alışveriş merkezinin çatısının büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Maddi hasara yol açan yangında, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Olay yerine gelen Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ve emniyet yetkilileri incelemelerde bulundu.