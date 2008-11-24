Alışveriş için gün bugün değilmiş!

İstanbul genelinde piyasadaki durgunluğu kırmak için başlatılan 'Alışveriş İçin Gün Bugün' kampanyası, alışverişin merkezi sayılan bazı caddelerde beklenen heyecanı yaratmadı. Kampanyanın varlığından bile habersiz olan esnaf, 'Zaten 1 aydır indirim yapıyoruz, satışlar yok denecek kadar az. Yeni bir indirime gerek yok' diyor.



"Böyle bir kampanyadan haberimiz yok. Zaten kasım ayı başından itibaren ürünlerimize indirim uyguluyoruz. Buna rağmen satışlarımız düşük. Yeni bir indirim de düşünmüyoruz..." Bu sözler fikirbirliği etmişçesine konuşan Bakırköy'ün en işlek caddelerinin biri olan İstanbul Caddesi'ndeki esnafa ait. Sadece esnafın değil, caddenin biraz ilerisinde yer alan İstanbul'un en büyük ve kalabalık alışveriş merkezleri arasında bulunan Capacity ve Carousel Alışveriş Merkezleri'ndeki mağazaların çoğunun da başlatılan "Alışveriş için Gün Bugün" kampanyası ile ilgili ortak görüşü bu.



Ne İstanbul Caddesi'nde ne de Capacity'deki mağazalarda kampanya ile ilgili herhangi bir duyuru ve logo yer almazken, sadece Carousel Alışveriş Merkezi'ndeki bazı mağazaların camlarında yönetim tarafından verilen logolar asılmış durumda. Ancak 2 alışveriş merkezinde de cadde üstü dükkânlarında da kampanya kapsamındaki indirimden eser yok.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) piyasaya moral vermek, satışları da arttırmak amacıyla başlattığı "Alışveriş için Gün Bugün" kampanyasının piyasalara yansımasını görmek için önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Bakırköy'ü dolaştık. İlk durağımız bölgenin iki önemli alışveriş merkezi oldu. Carousel ve Capacity. İki alışveriş merkezinde de pazar günü olmasına rağmen sakin bir gün yaşanıyor. Mağazaların camlarında indirim rakamları, içleri ise boş.



Merkezde "Alışveriş İçin Gün Bugün" kampanyası sloganlarının bulunduğu mağazalara bakıyoruz. Neredeyse yok. Bu kapsamda indirim yapan mağazalar arasında bir tek ayakkabı markası İnci var. Mağazanın temsilcisi Yurdaer Şahin, "Bu kampanya başlamadan önce yüzde 25'lik bir indirim uyguluyorduk. Fakat bu kampanyanın başlaması ile indirim oranını yüzde 40'a çıkardık. Hafta sonu satışlarımızda yüzde 30'luk bir artış yaşadık" diyor.



İndirime rağmen satışlar yetersiz



Capacity Alışveriş Merkezi'nde ise Aldo Ayakkabı temsilcisi Mahir Çayan indirimi kampanyanın öncesinde başlattıklarını belirtiyor. Yüzde 30-50 arasında değişen indirimlerden dolayı hafta sonu satışlarının arttığını ancak elde edilen ciroların yetersiz kaldığını söyleyen Çayan, "İTO'nun başlattığı kampanya ile ilgili çok fazla bir bilgimiz yok. Mevcut indirimimizi 12 Kasım'da başlatmıştık. Yeni bir indirimi de düşünmüyoruz" diyor.



Kampanyası kapsamında özel bir indirim yapmayan markalardan biri de ayakkabı markası Kemal Tanca. Carousel Alışveriş Merkezi yönetiminin kampanyanın logolarının bulunduğu çıkartmayı yapıştırmak için kendilerine verdiğini belirten Kemal Tanca yetkilisi, "Bize bunu yapıştır dediler, bizde yapıştırdık. Fakat bize özel bir indirim yapın diye bir bilgi gelmedi. Zaten 3 haftadır indirimdeyiz" diye konuşuyor.



Vakko ve Kiğılı ise var olan indirimlerini sürdürüyor. Capacity Vakko Temsilcisi, sadece hafta sonuna yönelik kampanya yaptıklarını söylüyor. Kiğılı da "Alıveriş için Gün Bugün" kampanyası dahilinde olmayan "Bir ürün alana ikinci ürün bedava" kampanyasını sürdürüyor.



Alışveriş merkezlerinden birçok marka kampanyadan haberi olsa da indirimi düşünmüyor. Örneğin Carousel'deki Adidas mağazasının yetkilisi, yılda sadece iki defa indirim yaptıklarını ve şu an için bir indirim yapmayı düşünmediklerini söylüyor. Hiç indirim yapmayan mağazalar arasında Mango da bulunuyor. Jean markası Colins de indirime girmeyen markalar arasında.



Sokağın kampanyadan haberi yok



Bakırköy'de alışveriş mağazalarının yoğunlukta olduğu caddelerde de kampanya henüz bilinmiyor. Herhangi bir duyuru yok. Caddede mağazalar kendilerine göre yaptıkları indirim oranları ile dikkat çekerken, fiyatlar alışveriş merkezlerindeki fiyatlarla kıyaslandığında oldukça ucuz kalıyor. Bu nedenle caddeki esnaf yaptıkları indirim dışında yeni bir indirime pek de sıcak bakmıyor. Bakırköy İstanbul Caddesi'nde yer alan Bambi mağaza yetkilisi Faruk Yılmaz kampanyadan haberi olmayanlardan. Birleşmiş Markalar Derneği üyesi olduklarını fakat kendilerine dernekten de bu hafta sonu başlayacak kampanya ile ilgili bilgi gelmediğini kaydeden Yılmaz, "Biz şu anda mevcut yüzde 30-50 oranında bir indirim uyguluyoruz. Yeni bir indirimi de düşünmüyoruz" diyor.



İstanbul Caddesi'nde mağazası bulunan Kuppon mağazası yetkilisi Ferhat Yazıcı'nın da kampanyadan haberi yok ve indirim yapmayı da düşünmüyor. Yacızı, "Sattığımız ürünler zaten oldukça hesaplı. Bu nedenle bayram öncesi yeni bir indirimi düşünmüyorum" diyor. Caddedeki Y Londan mağaza yetkilisi Hakan Taşçı da 3-4 gündür yüzde 50-60 oranında indirim yaptıklarını ama buna rağmen satışlarda bir hareket olmadığını söylüyor.



İndirimler kampanyadan önce başlamıştı



*Twisst ürünlerinde yüzde 20-30 arası indirim uyguluyor.

*Aldo Ayakkabı satışlarda yüzde 50'ye varan indirim yapıyor.

*Atasay'ın 2'inci ürünü alana yüzde 50 indirim kampanyası sürüyor.

*Kemal Tanca'nın ürünleri 1 haftadır yüzde 20-50 arasında indirimli.

*Hotiç'in geçen haftalarda başlattığı yüzde 40'a varan indirim kampanyası sürüyor

*Derimod'un yüzde 30-50 arası indirimli satışı sürüyor.

*Kiğılı yaklaşık 10 gün önce bir ürün alana bir ürün bedava kampanyası başlattı.

*Rodi ikinci üründe yüzde 50 indirim uyguluyor.

*Alman Ayakkabı markası Deichman da ürünlerinde yüzde 35-50 arası indirim uyguluyor.



