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Dünya

Alışveriş çılgınlığı: 1 ölü

New York'ta Şükran Günü sonrasında gelen ucuzluklarla birlikte mağazalar hücuma uğradı. İzdihamda br kişi öldü

29 Kasım 2008 02:00

* ABD'nin New York kentinde Şükran Günü'nün sona ermesinin ardından başlayan ucuzluklarla birlikte kentliler mağazalara alışveriş yapmaya koştu. 

* Wal-Mart mağazası önünde sabahın erken saatlerinde bekleyen müşterilerin kapıyı kırıp içeri girince, kırılan kapı mağaza çalışanının üzerine düştü ve ölümüne sebep oldu

* ABD'de perşembe günleri kutlanan Şükran Günü'nün ertesi gününe "Kara Cuma" deniyor ve yılın en yoğun alışveriş yapılan günü olarak biliniyor.

ABD'de alışveriş çılgınlığı; 1 ölü! - FOTOGALERİ

New York'ta Şükran Günü'nü aileleriyle birlikte geçirenler, tam da mali krizin getirdiği kemer sıkma önlemlerini uygularken, yüzde 70'lere varan ucuzluklar nedeniyle erken saatlerde mağazalara hücum etti. Bazı mağazaların sabah 05'ten itibaren açılmasını fırsat bilen New Yorklular mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kapıyı kırıp mağaza çalışanını öldürdüler

Bu arada, New York'un Long Island bölgesinde bulunan Wal-Mart mağazasının önünde sabahın erken saatlerinde bekleyen müşterilerin kapıyı kırıp içeri girdikleri ve 34 yaşındaki bir çalışanın üzerine düşen kapı nedeniyle öldüğü bildirildi.

Ancak, mağaza yöneticileri çalışanın gerçek ölüm nedeninin araştırılacağını belirtti.

Kara Cuma

ABD'de perşembe günleri kutlanan Şükran Günü'nün ertesi gününe "Kara Cuma" deniyor ve yılın en yoğun alışveriş yapılan günü olarak biliniyor. Bazılarına göre bu güne "kara" denmesi, iş yeri sahiplerinin zararlarını kırmızı kalemle, karlarını ise kara kalemle yazmalarından ve yılın ilk karını bugün yapmaya başlamalarından kaynaklanıyor.

Bazılarına göre ise aşırı kalabalık nedeniyle insanları strese sokan güne "kara" denmesi uygun görülmüş.

Bu yıl mali krizin satışları nasıl etkilediği önümüzdeki günlerde görülecek.

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