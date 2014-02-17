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'Aliş'imi tertemiz ellerimle büyüttüm, o polislere saldırarak kirletmem'

Emel Korkmaz, 'Eskişehir Valisi 38 gün bir şey söylemedi. Alişim’in tamda öldüğü gün çıkıp açıklama yaptı; ’arkadaşları dövmüştür' diye' dedi

17 Şubat 2014 23:36

Gezi Parkı direnişi sırasında Eskişehir'de aralarında sivil polislerin de bulunduğu grubun saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz “Duruşmada kalkıp bizim de çocuklarımız var diyorlar. Siz artık bir katil olarak çocuklarınızın babasısınız. Artık bu torunlarınıza kadar gidecek. Mahkemede o katillerin önüne polis koydular ve zannetilerki ben o polislere saldıracağım. Hayır, Aliş'imi tertemiz ellerimle büyüttüm. Bu tertemiz ellerimi kirletmeyeceğim” dedi

CNN Türk televizyonunda Cüneyt Özdemir’in sunduğu 5N1K programına canlı yayın konuğu olan Emel Korkmaz’ın konuşmasının bir kısmı şöyle:

'Ben Ali İsmail Korkmaz'ın annesi olduğum için gurur duyuyorum. Duruşmada kalkıp bizim de çocuklarımız var diyorlar. Siz artık bir katil olarak çocuklarınızın babasısınız. Artık bu torunlarınıza kadar gidecek. Mahkemede o katillerin önüne polis koydular ve zannetiler ki, ben o polislere saldıracağım. Hayır, Alişim'i tertemiz ellerimle büyüttüm. Bu tertemiz ellerimi kirletmeyeceğim. Oğlumun katilleri mahkemede utanmadan 'çocuğum var' dediler. O çocukların yüzüne nasıl bakacaklar? Bu ülkede adalet olsaydı bu görüntüleri silenlere bile ceza verilirdi! Eskişehir Valisi 38 gün bir şey söylemedi. Alişim’in tamda öldüğü gün çıkıp açıklama yaptı; ’arkadaşları dövmüştür. Marştan bile korkuyorlar, marşın yayınlanmasına izin vermiyorlar bu nasıl bir adalettir. Benim esim 28 yıl Arabistan'da çalıştı neden daha iyi yetiştirebilelim diye.. Ben oğlumu katillere kurban olsun diye büyütmedim'' dedi.

Emel Krokmaz'ın oğlu Ali İsmail Korkmaz'ı anlattığı o anlarda Cüneyt Özdemir'in gözleri doldu. Emel Korkmaz’ın, saldırının ardından, Ali İsmail’in gittiği hastanedeki doktorun ağrı kesici verip göndermesi, ölümü üzerine Eskişehir valisinin açıklaması, davanın farklı şehirlere bölünmesini “acı üzerine acı” olarak tanımlaması üzerine canlı yayına kısa bir süre sessizlik hakim oldu.

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