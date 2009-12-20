Alişan, yeşil sahalarda

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu 2’nci Lig, 2’nci Grupta mücadele eden Tepecikspor’da forma giyen şarkıcı Alişan, Tepecikspor’un, Konya Şekerspor oynadığı maça katılmak için Konya’ya geldi.







İlk 18 kadroda yer alan ve maç boyunca yedek kulübesinde oturan Alişan, kulübede yerinde duramadı. Maçı heyacanla izleyen Alişan’ın kaçan pozisyonlara sinirlenmesi üzerine dilini ısırdığı görüldü.



1999 yılından 2002 yılına kadar amatör ligde bulunan Osmanlıspor’da, 2008 yılında da Rıfat Paşaspor'da forma giyen şarkıcı Alişan, 2 Şubat 2009 tarihinde profesyonel lige adım attı. İlk olarak TFF 2’nci Lig’de mücadele eden Arsinspor’da forma giyen Alişan, geçen Haziran ayından itibaren de Tepecikspor’da forma giymeye başladı. Tepecikspor’un ilk 18 kadrosunda yer alan Alişan, takımı ile birlikte Konya’ya geldi.



Dün Recep Konuk Stadı’nda oynanan Konya Şekerspor- Tepecikspor maçında, takımının 53 numaralı forması ile yedek oyuncuları arasında yer alan Alişan Serkan Tektaş , maç boyunca yedek kulübesinde oturdu.



Maçı heyecanla izleyen Alişan, adeta maçı zaman zaman oturarak, bazen de ayakta izledi. Alişan’ın kaçan pozisyonlara sinirlenmesi üzerine dilini ısırdığı göze çarptı. Kendi tranferi için 30 bin TL ödediği iddia edilen Alişan, devre arasında pas atma çalışması yaptı. Kendisini izleyen gazetecilerede “Benden iyi kim orta yapabilir?” diyerek espiri yapan Alişan, maçın bitiminin ardından otomobil ile İstanbul’a döndü.



Mayıs 2011’e kadar Tepecikspor ile sözleşmesi bulunan Alişan’ın, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’n 35 nci maddesinde 2008 yılında yapılan düzenlemeden faydalanmak için profesyonel lig futbolcusu olduğu iddia edildi. Düzenlemeye göre de profesyonel lig takımlarında oynayan futbolcuların 38 yaşına kadar askerliğini tecil edebildikleri belirtildi. Öte yandan Konya Şekerspor- Tepecikspor maçı da 0-0 berabere sona erdi.