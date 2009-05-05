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Spor

Alioğlu: Amacımıza ulaşmak istiyoruz

05 Mayıs 2009 20:01

Turkcell Süper Lig'de 3. sırada yer alan Trabzonspor'da, Futbol Şube Sorumlusu İhsan Alioğlu, ligde önlerinde bulunan iki basamaktan bir tanesine ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bordo-mavili takımın antrenmanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alioğlu, bu yıl değişken ve sonuçlar açısından çok sürprizlere açık bir lig yaşandığını belirterek, ''Biz ilk yarıyı averajla ikinci bitirdik. Akabinde beklentilere cevap vermeyecek neticeler aldık. Camia demoralize oldu. Şimdi tekrar tabelanın tepesindeki takımların puan kaybetmesiyle beraber yeni bir gündem oluştu. Ama bizim hedefimiz belliydi, ligi en iyi yerde bitirmek. Ama bu üst sıra zirve olursa tabii ki çok mutlu olacağız'' dedi.

Ligde önlerinde bulunan iki takımın puan yitirmesiyle bu takımlara yaklaştıklarını ifade eden Alioğlu, ''Bu, bizi heyecanlandırıyor. Her şeyden önce bulunduğumuz konumu muhafaza etmek istiyoruz. Ama önümüzdeki iki basamaktan bir tanesine ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda öncelikli olan önümüzdeki Kocaelispor maçını kazanmaktır'' diye konuştu.

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