‘Alın-verin’le piyasa canlandı

Reklam sektörünün 2009 yılını yüzde 16’lık daralmayla kapatması beklenirken, Reklam Konseyi’nin öncülüğünde yapılan ‘Alın-verin, ekonomiye can verin’ kampanyasıyla eylül ayında tüketim harcaması yüzde 13 oranında arttı.



Reklamcılar Derneği Başkanı Yiğit Şardan, “Eylülde sektörlerde canlanmayı net hissettik. Kampanyanın yapıldığı dönemde otomotiv yüzde 92.8, beyaz eşya sektörü ise yüzde 17 büyüdü” dedi.



Türkiye'de’de reklam sektörünün 2009 yılını yüzde 16’lık daralmayla kapatması ve 2010 yılında yüzde 14 büyümesi beklenirken, ‘Alın-verin, ekonomiye can verin’ kampanyasıyla ise eylül ayında tüketim harcaması yüzde 13 artırdı.



En büyük düşüş haziranda



Reklamcılar Derneği Başkanı Yiğit Şardan, Reklam Konseyi’nin öncülüğünde yapılan ‘Alın-verin, ekonomiye can verin’ kampanyasının eylül ayında tüketim harcamasını yüzde 13 oranında büyüttüğünü söyledi. Derneğin Genel Sekreteri Ayşegül Molu ise, reklam yatırımlarının belirgin bir düşüş içinde olduğunu belirterek, “Haziran ayı yüzde 36 ile 2009’un en önemli gerilemesini gösterirken, en düşük gerileme yüzde 9’le ağustosta oldu. Ekim 2008-Ağustos 2009 arasındaki 11 aylık dönemde reklam yatırımlarında oransal olarak yüzde 21’lik, reel olarak da 655 milyon liralık azalma yaşandı” dedi.



Tüketim harcamalarını artırdı



Derneğin merkezinde düzenlenen basın toplantısında kampanyanın sonuçlarıyla ilgili bilgi veren Şardan, “Kampanyanın yapıldığı eylül ayında Ipsos KMG hane tüketim endeksine göre tüketim harcamaları arttı. Aynı dönemde otomotiv sektörü bir önceki yıla oranla yüzde 92.8, beyaz eşya sektörü ise yüzde 17 büyüdü” diye konuştu. Şardan, bu sektörel gelişmelerde, ÖTV indiriminin eylül ayı sonu itibariyle kaldırılacak olmasının oynadığı role de değindi.



Tüm mecralarda yer aldı



Şardan, küresel krizin etkilerini azaltmak ve iç talebi canlandırmak amacıyla yürütülen kampanyanın, 26 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında tüm mecralarda yoğun bir şekilde yer aldığını anlattı. Şardan’ın verdiği bilgilere göre, toplam 67 televizyon kanalında, 8 bin 984 kez 463 bin 978 saniye olarak yayınlanan kampanyayı halkın yüzde 87.4’ü en az 1 kez izledi. Toplam 16 farklı ulusal gazetede yer alan ilanlarla, yüzde 50.1’lik bir erişim sağlandı. Toplam 27 farklı radyo kanalında, 3 bin 256 spot ve 7 ilde, bin 200 billboard/raket yayınlandı. Kampanya ile ilgili bilgi vermek amacıyla kurulan www.ekonomiyecanverin.com internet sitesini ise 33 bin 353 kişi ziyaret etti.



Ekonomide iyiye gidiş



Yiğit Şardan, reklamcılık sektörünün ekonominin barometresi olduğunun da altını çizerek, “Eylül ayında tüm sektörlerde bir canlanmayı net şekilde hissediyoruz. Bunda okulların açılması ve bayramın da etkisi olmuştur ancak ekonomide kötü gidişat eylül ayında kesilmiş ve daha iyiye gidiş görülmüştür” diye konuştu. Şardan, bir soru üzerine de reklamların normalde yılın son dört ayında ciddi oranda artış gösterdiğini, bu yıl da eylül ve ekim aylarına ilişkin resmi olmayan rakamlarda, böyle olumlu bir seyri gördüklerini kaydetti.



Şardan, “Sektörün 2009’u yüzde 16’lık daralma ile kapatacağını ancak 2010’da büyüme trendine geçileceğini düşünüyoruz ve yüzde 14’lük büyüme öngörüyoruz. Daralma dünyaya göre yüksek görünse de daha önceki yıllarda büyümelerimiz de dünyaya göre yüksek oranlarda gerçekleşti” diye konuştu.



Reklamda, 655 milyon TL’lik azalma yaşandı



Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Molu da, “Ekim 2008-Ağustos 2009 arasındaki 11 aylık dönemde reklam yatırımlarında oransal olarak yüzde 21’lik, reel olarak da 655 milyon liralık azalma yaşandı” dedi. Molu, sektörün ilk sekiz ayıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

* Bu dönemde reklamların mecraya göre dağılımına bakıldığında televizyonun aldığı pay yüzde 49.3’ten, yüzde 47.5’e geriledi.



* İnternetin payı yüzde 5.2’den yüzde 7.1’e, açıkhavanın payı yüzde 6.5’ten yüzde 7.4’e yükseldi.



* En fazla reklam veren ilk 10 sektörde toplamda yüzde 27 daralma yaşandı.



* Ortalamanın üzerinde daralan sektörler yüzde 42 ile otomotiv, yüzde 41 ile ev temizlik ürünleri ve yüzde 35 ile elektronik eşya ve finans olarak sıralandı.



* Reklam yatırımlarında, krizin başladığı Ekim 2008’den, Ağustos 2009’a kadar, belirgin bir düşüş var. 2009 Ağustos’ta reklam kısıtlamasında azalma gördük.



Hükümetten alkol açılımı bekliyoruz



Ayşegül Molu, alkollü içeçek reklamlarına getirilen kısıtlamalarla ilgili de şunları söyledi:

“Burada düzenlemelerin getirilme sürecinin yeterince katılıma açık olması ve gerekçelerinin anlaşılması önemli. Hakikaten dinleniyor muyuz derseniz, hayır dinlenmiyoruz. Asıl sıkıntımız da burada. Yasa mutlak bir şey değildir. Avrupa’da da bu tek ve yeknesak değil. Önemli olan etik, estetik, ticari tüm boyutlarıyla meseleyi paylaşabilmektir, kamunun bu açıklıkta sivil toplumla ve üreticilerle bir araya gelebilme cesaretini göstermesidir. Burada hükümetten bir parça daha ‘açılım’ bekliyoruz.”



Reklamlarında oynayarak destek verdiler



‘Ekonomik Canlılık’ Kampanyası, Türkiye Reklam Konseyi başta olmak üzere Reklamcılar Derneği, IAA, Reklamverenler Derneği, TV Yayıncıları Derneği, Basın Reklam Platformu’nun ortak imzasını taşıyor. Kampanya 26 Ağustos-15 Eylül arasında sürdü. Akın Öngör, Prof. Deniz Gökçe, Yaman Törüner, Meliha Okur reklamlarda oynayarak kampanyaya gönüllü destek veriyor.



Reklamcılardan iletişim ödülü



Bu yıl 25’inci yaşını kutlayan Reklamcılar Derneği, sektörle bağını güçlendirmek ve sektörel belleği diri tutmak amacıyla ‘iletişimde mükemmellik’ temasıyla ödül verecek. Yiğit Şardan, ‘İZ-İletişimin Zirvesindekiler Ödülleri’ adıyla düzenlenecek olan ödül törenlerinin ilkinin 17 Aralık’ta Sabancı Müzesi Seed’de gerçekleştirileceğini belirterek, İZ ödüllerinde yer alacak kategorileri ise reklam ajansı, medya ajansı, dijital ajans, reklamveren, medya ve özel ödüller olarak sıraladı.