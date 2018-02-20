ALİKEV'e destek olduğu için Turkcell işten çıkardı, iade davasını kazandı; şirket itirazını 'haberler' üstüne kurdu!

Ali İsmail Korkmaz Eğitim Vakfı’na destek (ALİKEV) olduğu için Turkcell’deki 12 yıllık işinden çıkarılan TMMOB Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Alper Merdoğlu, açtığı davayı kazandığı halde işine geri dönemedi. Turkcell, İstanbul İdare Mahkemesi’nde karara itiraz ederken Merdoğlu’nun işe iade talebinin samimi olmadığını savunarak, basında çıkan haberlerin ardından müşterilerin aboneliklerini iptal ettirmek istediğini öne sürdü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Turkcell avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçede, Merdoğlu’nun işine son verilmesinin ardından sosyal medyada ve haber sitelerinde şirket aleyhine pek çok haberin yapıldığı belirtildi. Şirketle ilgili “Tecavüz skandalıyla bilinen Ensar Vakfı’nın sponsorları arasında yer alan Turkcell”, “Ensar’cı Turkcell’in Ali İsmail rahatsızlığı”, “ALİKEV için kampanya başlattım; 12 yıldır çalıştığım kurumdan kovuldum” gibi ifadelerin kullanıldığı savunuldu. Merdoğlu’nun Turkcell aleyhine beyanda bulunmayı alışkanlık haline getirdiği öne sürülerek, “Bir Turkcell kullanıcısı, Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber linkiyle birlikte, ‘Turkcell hatasını düzeltmelidir. Aksi takdirde tüm aboneliklerimi iptal edeceğim. Yakınlarımı da iptaller için ikna edeceğim’ yazılı mail atmıştır. Basında yer alan haberlerin ardından müşteriler aboneliklerini iptal ettirmek istemiştir” denildi. Avukatlar, Merdoğlu’nun işe iade edilmesi yönündeki kararın kaldırılmasını ve açtığı davanın reddedilmesi talep ettiler.

‘Karar uygulasın’

Alper Merdoğlu ise mahkemenin işe iade kararı vermesinin Turkcell için bir fırsat olduğunu söyledi. Merdoğlu, “İtiraz gerekçesini görüyoruz ve açıkçası şaşırıyoruz. Biz ilk günden beri haksız işten çıkarma yapıldığını, ALİKEV’e destek vermenin işten atma nedeni olamayacağını söyledik. Mahkeme de bu doğrultuda işe iade kararı verdi” dedi.

‘Turkcell için fırsat’

Turkcell’in işe iade kararına itiraz ederken kendisini işten neden çıkardığına dair bir açıklama yapmadığına dikkat çeken Merdoğlu, şunları söyledi: “Yaptığı haksızlık nedeniyle kamuoyunda gösterilen tepkileri ve basında çıkan haberleri gerekçe olarak sıralıyor. Oysa ki kamuoyundaki bu tepki bir sonuç. Şunu tekrar söylemek istiyorum; haksız yere işten çıkarıldım. Mahkeme işe iade kararı verdi. Turkcell bu kararı uygulasın, beni çağırsın, işime döneyim.”