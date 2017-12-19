ALİKEV kampanyası sırasında kovulan eski Turkcell çalışanı hakkında işe iade kararı çıktı

Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na (ALİKEV) destek amaçlı başlattığı kampanya sonrası Turkcell’deki işinden çıkarılan TMMOB Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Alper Mertoğlu’nun haksız işten çıkarılma gerekçesiyle açtığı davada karar çıktı. Bugün Kartal Anadolu Adliyesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında işe iade kararı çıktı.

Mertoğlu, Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında polis ve sivillerce dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz adına ailesi tarafından açılan vakıf için destek kampanyası başlatmıştı. 23 Temmuz'da düzenlenen Boğaziçi 2017 Yüzme Yarışı'nda eğitim vakfı için yüzeceğini açıklayan Mertoğlu, kampanyaya katılmak isteyenlerden bağış yaparak vakfa destekte bulunmasını istemişti.

"Kıtadan kıtaya düşlerinde özgür dünya" başlıklı kampanya sırasında Turkcell’deki işinden hiçbir gerekçe gösterilmeden çıkarılan Mertoğlu, “Bana çok şey kazandıran şirketim’ diye devam etmek isterdim gerçekten, fakat 12 yılın sonunda geldiğimiz nokta hiç hoş olmadı. Tüm bu olanların ALİKEV için yaptığımız kampanyanın üzerine gelmesi daha da manidar" diyerek tepki göstermişti. Konuyu mahkemeye taşımıştı.

Davanın ilk duruşması bugün Kartal Anadolu Adliyesi’nde görüldü. Mertoğlu’nun avukatları Turkcell’in savunmasında yer alan “Aldığımız duyum üzerine şüpheli olduğu düşünüldüğünden, burası da kamu niteliğinde bir kurum olduğundan işten çıkardık” ifadelerinin belirsiz olduğunu belirterek mahkemenin herhangi bir delil olmadığı için işe iade kararı vermesi talep etti. Turkcell’in avukatlarının da savunmalarına ekleme yapmayacaklarını belirtmesi üzerine mahkeme, Mertoğlu hakkında işe iade kararı verdi.

“Tarikat ve cemaatler aracılığıyla tüm topluma yayılmaya çalışılan yozlaşmaya karşı mücadele edeceğiz”

Duruşma öncesi TMMOB “#AlperMertoğluYalnızDeğildir” başlıklı bir basın açıklaması yaptı. “TMMOB olarak bir kez daha hatırlatıyoruz, tarikat ve cemaatler aracılığıyla tüm topluma yayılmaya çalışılan bu yozlaşmaya karşı mücadele edeceğiz. İktidara yaranmak için iş hukukunu ve evrensel değerleri ayaklar altına alan sermayedarlara karşı sessiz kalmayacağız” ifadesinin yer aldığı açıklama şöyle:

TMMOB Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Alper Mertoğlu Ağustos ayında 12 yıldır çalışmakta olduğu Turkcell'deki işine, Ali İsmail Korkma Eğitim Vakfı'na destek amacıyla başlattığı kampanya sonrasında son verilmişti. Bugün Alper Mertoğlu tarafından Turkcell'e karşı açılan davanın ilk duruşması için yan yana gelmiş bulunuyoruz.

ALİKEV bizlere, Gezi Parkı’ndan tüm Türkiye’ye yayılan daha güzel bir gelecek umudunun ve o umudun sembollerinden birisi olan Ali İsmail Korkmaz’ın emanetidir. Ali İsmail’in özgür dünya düşünü yaşatmak için ailesinin büyük fedakârlıklarıyla faaliyetlerini sürdüren ALİKEV, her yıl yüzlerce öğrenciye eğitim bursu vermekte, yürüttüğü kültür-sanat faaliyetleriyle aydınlık bir kuşağın yetişmesine hizmet etmektedir.

Alper Mertoğlu vakfın çalışmalarını duyurmak ve desteklemek için İstanbul Boğazı yüzme yarışmasına katılmış ve bu vesileyle geniş çaplı bir kampanya yürütmüştür. Buna karşın; toplumsal hafızamızda çok kötü bir yeri olan, yandaş firma ve cemaatler tarafından desteklenen ENSAR Vakfı'nın en büyük sponsorlarından olan Turkcell, Alper Mertoğlu'nun ALİKEV'e destek amacıyla düzenlemiş olduğu eğitim, spor ve barış içerikli kampanyasını "öteki" tarafta gördüğü için adil olmayan bir tutum sergilemiş ve çalışanını işten atmıştır.

“Kurumsal” kimliklerinin arkalarına saklanarak, Türkiye’de yaşanan hukuksuz uygulamaları kendilerine örnek alanlar, iktidar baskısından çekinerek bu kararları verenler bu hukuksuzluğa derhal son vermelidirler. TMMOB olarak bir kez daha hatırlatıyoruz, tarikat ve cemaatler aracılığıyla tüm topluma yayılmaya çalışılan bu yozlaşmaya karşı mücadele edeceğiz. İktidara yaranmak için iş hukukunu ve evrensel değerleri ayaklar altına alan sermayedarlara karşı sessiz kalmayacağız. Bu sürecin takipçisi olacak ve hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu