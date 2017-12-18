ALİKEV kampanyası sırasında işinden çıkarılan eski Turkcell çalışanının duruşması yarın

Ali İsmail Korkmaz Vakfı’na (ALİKEV) destek amaçlı başlattığı kampanya sonrası Turkcell’deki işinden çıkarılan TMMOB Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Alper Mertoğlu, haksız işten çıkarılma gerekçesiyle işe iade davası açtı. İlk duruşma, 19 Aralık 2017 Salı günü (yarın) saat 09.00’da Kartal Anadolu Adliyesi’nde görülecek.

“Çorbada bizim de tuzumuz olsun...”

Mertoğlu, Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında polis ve sivillerce dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz adına ailesi tarafından açılan eğitim vakfı için destek kampanyası başlatmıştı. 23 Temmuz'da düzenlenen Boğaziçi 2017 Yüzme Yarışı'nda Ali İsmail Korkmaz Vakfı için yüzeceğini açıklayan Mertoğlu, kampanyaya katılmak

isteyenlerden açılan hesaplara bağış yaparak vakfa destekte

bulunmasını istemişti.



Mertoğlu tarafından yazılan kampanya metni şöyleydi:



“Bugün (10 Temmuz) Ali İsmail'in ölüm yıl dönümü. 19 yaşındaydı. Daha güzel ve özgür bir dünya için büyük idealleri vardı.



“Şimdi hatırasını ve hayallerini yaşatan kocaman bir ailesi, dostları ve adına kurulmuş bir vakıf var.



“Ali İsmail'in yarım kalan hedeflerini hayata geçirmek üzere üç yıl önce yola çıkmış olan Ali İsmail Korkmaz Vakfı, yüzlerce öğrenciye eğitim bursu veriyor ve gençlerin sosyal bireyler olması yolunda kolektif üretimini desteklemek için projeler yürütüyor. Tüm bu çalışmalar, dostlardan gelen bağışlar ve büyük fedakârlıklarla oluşturulan kaynaklarla sürdürülüyor.”

Gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı



Mertoğlu, "Kıtadan kıtaya düşlerinde özgür dünya" başlıklı kampanya sırasında Turkcell’deki işinden hiçbir gerekçe

gösterilmeden çıkarıldı. 12 yıldır Turkcell’de yönetici olarak çalışan Mertoğlu, “Bana çok şey kazandıran şirketim diye devam etmek isterdim gerçekten, fakat 12 yılın sonunda geldiğimiz nokta hiç hoş olmadı. Tüm bu olanların ALİKEV için yaptığımız kampanyanın üzerine gelmesi daha da manidar" demişti.

