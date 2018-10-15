ALİKEV İstanbul Maratonu'nda eğitime katkı için koşacak

Gezi eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın düşlerini hayata geçirmek üzere kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı, bu yıl 40. düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu'nda Emel Korkmaz ile birlikte gençlerin eğitimine katkı sağlamak üzere Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu için koşacak.

Vakıftan yapılan açıklama şöyle:

"Toplumsal barış ve eşitliğin var olduğu, insan-doğa ilişkileri de dâhil olmak üzere her türlü eşitsiz ilişkiden arınmış bir dünyayı, gençliğin katılımıyla kurarak Ali İsmail'in düşlerindeki özgür dünyayı hayata geçirmek misyonuyla kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), 11 Kasım 2018'de gerçekleşecek olan 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda Emel Anne ile birlikte Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu için koşacak.



Toplanan bağışlarla burs desteği sağladıkları öğrenci sayısını 150'ye çıkarmayı hedefleyen ALİKEV, bugüne dek 114 öğrenciye eğitim bursu sağladı. ALİKEV, bu sene daha çok gence umut olmak, gençlerin eğitimlerine ve aydınlık yarınlarına katkı sağlamak için Emel Anne ile birlikte İstanbul Maratonu'nda yerini alacak ve adımlarını iyilik için atacak.

Maratonda Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu için koşmak için atılması gereken ilk adım kosu.alikev.org adresine girmek ve kayıt olmak."