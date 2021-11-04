ALİKEV: İstanbul Maratonu için bu sene kampanya açamıyoruz

Gezi eylemlerinde linç edilerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın adına kurulan ALİKEV Vakfı, bu yılki İstanbul Maratonu'nda valilikten yanıt gelmediği için kampanya açamadıklarını duyurdu.

"Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önnlenmesine İlişkin Kanun" ve bu kapsamda "Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu"nda yapılan değişikliklerin ardından sivil toplum örgütleri için yardım kampanyası düzenlemenin giderek zorlaştığını belirten ALİKEV, "İzin süreci tamamlanmadan gerçekleştireceğimiz bağış kampanyası sonucunda toplanan bağışlara el konulması riski ile karşı karşıya olmamız, bizim için çok daha önemli olan destekçilerimizle kurduğumuz güven ilişkisini zedeleyeceğini düşünerek, her sene gençlerin eğitim hayatına devam edebilmesi için başlattığımız İstanbul Maratonu kampanyasını ALİKEV olarak bu sene yapmama kararı aldık" ifadelerine yer verdi.

ALİKEV'in açıklaması şöyle:

"ALİKEV için yılın en önemli etkinliklerinden biri olan ve her sene yüzlerce öğrencimize burs vermemize büyük katkısı olan İstanbul Maratonu için bu sene kampanya açamadığımızı üzülerek sizinle paylaşıyoruz. 2020 Aralık ayında yürürlüğe giren "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun" ve bu kapsamda "Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu"nda yapılan değişikliklerin ardından sivil toplum örgütleri için yardım kampanyası düzenlemek giderek zorlaştı. Dijital veya kitlesel bağış kampanyaları için Valilik tarafından verilmesi gereken 'yardım toplama izni' başvurumuz hâlâ sonuçlanmadı. İzin süreci tamamlanmadan gerçekleştireceğimiz bağış kampanyası sonucunda toplanan bağışlara el konulması riski ile karşı karşıya olmamız, bizim için çok daha önemli olan destekçilerimizle kurduğumuz güven ilişkisini zedeleyeceğini düşünerek, her sene gençlerin eğitim hayatına devam edebilmesi için başlattığımız İstanbul Maratonu kampanyasını ALİKEV olarak bu sene yapmama kararı aldık.

İstanbul Maratonu, Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu ve bu fonda okuyan öğrenciler için çok önemli bir kaynak olsa da hepimiz için bundan daha fazlası. Her sene onlarca gönüllümüzle yan yana gelmek ve Ali İsmail'in düşlerindeki özgür ve adil dünya için dayanışmayı ve umudu büyütmek, ortak bir hayal için beraber yürümek demek. Bu yüzden bu sene de ALİKEV olarak İstanbul Maratonu Halk Koşusuna katılacak, Emel Anne'nin eşliğinde, tüm destekçilerimizle birlikte dayanışmayı ve umudu büyütmek için köprüyü beraber geçeceğiz. Gelin 7 Kasım Pazar günü İstanbul Maratonu'nda beraber yürüyelim. Üzerimizdeki Ali İsmail tişörtlerimizle dayanışmayı ve umudu büyütelim."