-''ALİCE İN CHAİNS''İN İLK BASÇISI ÖLÜ BULUNDU LOS ANGELES (A.A) - 09.03.2011 - Alice in chains adlı rock grubunun ilk basçısı Mike Starr (44) ABD'nin batısındaki Utah eyaletinde bir evde ölü bulundu. Utah polis sözcüsü, Mike Starr'ın cansız bedeninin eyaletin Salt Lake City kentindeki bir evde bulunduğunu belirtti. Ünlü başçının babası, "Bu bizim için bir trajedi, korkunç bir şok" ifadelerini kullandı. Mike Starr, 90'lı yıllarda grubu terk etmişti. Polis, geçen ay yaptığı aramada, basçının üzerinde ağrıkesiciler ve uyuşturucu içeren ilaçlar bulmuştu.