Alibeyoğlu: İnsanlık Anıtı'nın yıkımı Aliyev'in ricası

T24 - Kars’ın eski belediye başkanı Naif Alibeyoğlu MİHA’ya verdiği demeçte ‘İnsanlık Anıtı’ heykelinin Başbakan Erdoğan tarfından kaldırılmak istenmesinin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ricası olduğunu ileri sürdü.



Kars’taki ‘İnsanlık Anıtı’ heykelinin yapılması kararının altında imzası bulunan eski belediye başkanı Naif Alibeyoğlu, Marmara Üniversitesi Haber Ajansı’ndan (MİHA) Merve Gökberk’e verdiği röportajda çok tartışılacak bir iddiada bulundu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Alibeyoğlu heykelin Başbakan Erdoğan tarfından kaldırılmak istenmesini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ricasına bağlıyor ve şunları söylüyor:





TANRILAR KURBAN İSTİYOR



“Hasan Harakani’yle ya da sit alanıyla alakası yok ama bunu kamuoyuna açıklayamıyorum. Bir rica üzerine yıkılmak isteniyor. Azerbaycan cumhurbaşkanının (İlham Aliyev) ricasıdır bu. Bizim petrol, doğalgaz bağımlılığımız var ya. İstenen o, altında yatan sebep bu. Bu önyargı. Anlatamadık. O anıtın daha kabası bile bitmemiş. Artık tanrılar kurban istiyor. Ölüm fermanını vermişler anıtın. İşte Hasan Harakani’nin yanında diye bahane bulunuyor. Hâlbuki oradaki bütün camileri ben yaptım. Daha önce de söyledik orası sit alanı değildi.





'HES'LERE PEŞKEŞ ÇEKİLEN DOĞAL DOKU SİT ALANI DEĞİL Mİ?'



“Sit alanına ne yapılır? Park yapılır, bahçe yapılır. Kentsel projeler yapılır. Sit alanından bahseden anlayış acaba samimi midir? Hasankeyf sular altında kalırken ses çıkarmayan anlayış, o zaman sit alanı gözetmiyordu. Bu yıl HES’lere peşkeş çekilen doğal doku sit alanı değil mi? Bu yıl Türkiye’nin kıyılarının tamamı yağmalandı hep beton yığını haline geldi. Dünyanın hiçbir ilerlemiş kentinde beton yapılaşma yoktur. Peki, niye kimse o zaman oralar sit alanıydı demedi, bunu

düşünmek gerekir.”



