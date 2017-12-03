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ALİBEYKÖY'DE BEYAZ EŞYA DEPOSUNDA YANGIN(ek bilgi ve görüntülerle)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA  Eyüp, Alibeyköy Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki 2 katlı beyaz eşya deposuda saat 06

03 Aralık 2017 10:44

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA 
Eyüp, Alibeyköy Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki 2 katlı beyaz eşya deposuda saat 06.45 civarında henüz belirlenemeyen bir  nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün depoyu sardı. Alev alev yanan depoyu gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine aralarında Eyüp, Bahçelievler, Bakırköy, Kağıthane, Sultangazi, Sarıyer ve Esenler ilçelerinden olmak üzere  birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.  

Görüntü dökümü: 
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-Alev alev yanan depo
-İtfaiyenin müdahalesi
-Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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