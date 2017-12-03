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Alibeyköy'de beyaz eşya deposunda yangın (2)

  Sinan BİLGİLİ - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) EYÜP Alibeyköy'de bir beyaz eşya deposu alev alev yandı

03 Aralık 2017 12:02

 

Sinan BİLGİLİ - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) EYÜP Alibeyköy\'de bir beyaz eşya deposu alev alev yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın saat 06.30 sıralarında Eyüp Alibeyköy Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki bir beyaz eşya deposunda meydana geldi. Çıkış nedeni henüze öğrenilemeyen yangını gören çalışanlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde Eyüp, Alibeyköy, Fatih, Bakırköy, Bayrampaşa, Bağcılar, Başakşehir, Kağıthane, Sarıyer, Şişli ve Beşiktaş itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahele etti. Yangın nedeniyle caddeyi siyah dumanlar kapladı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.  Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

 

 

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