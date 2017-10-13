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Aliağa'da rafinerideki patlamada ölen işçi toprağa verildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki TÜPRAŞ Rafinerisi'nde, bakım sırasında nafta tankında meydana gelen patlamada 3 arkadaşı ile birlikte yaşamını yitiren 45 yaşındaki Mehmet Dere, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi

13 Ekim 2017 18:51

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'ndeki TÜPRAŞ Rafinerisi\'nde, bakım sırasında nafta tankında meydana gelen patlamada 3 arkadaşı ile birlikte yaşamını yitiren 45 yaşındaki Mehmet Dere, memleketi Osmaniye\'de toprağa verildi.
Bir yıldır fabrikada çalıştığı öğrenilen 3 çocuk babası Mehmet Dere\'nin cenazesi ilk olarak, helallik alınmak üzere Rızaiye Mahallesi\'ndeki baba evine, ardından İmam-ı Azam Camii\'ne götürüldü. Törene katılan İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, baba Ali Dere ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Dere, Belediye Asri Mezarlığı\'nda son yolculuğuna uğurlandı.

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