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Aliağa'da 'hero' yazılı tişört giyen liseliye gözaltı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde, 17 yaşındaki T

20 Eylül 2017 22:39

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'nde, 17 yaşındaki T.T., \'Hero\' yazılı tişört giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı. T.T.. sevk edildiği adliyede, savcı tarafından serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a suikast girişimi davası sırasında sanıklardan birinin İngilizce\'de \'kahraman\' anlamına gelen \'Hero\' yazılı tişört giymesiyle başlayan süreçte, aynı tişörtten giyen onlarca kişi gözaltına alındı. Son olarak Aliağa\'da bir lise öğrencisinin, üzerinde \'Hero\' yazılı tişört giydiği yönündeki ihbar üzerine polis harekete geçti. Polis, tişörtü giyen lise öğrencisi T.T.\'yi okula gelerek gözaltına aldı. Emniyete götürülen T.T., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede savcı tarafından serbest bırakıldı.

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