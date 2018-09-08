ALİAĞA'DA DENİZİ KİRLETEN GEMİNİN ŞİRKETİ, TEMİZLİK MASRAFLARINI DA ÖDEYECEK   

ANKARA (DHA) Aliağa\'da Nemrut Körfezi\'nde meydana gelen fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemi akşam saatlerinde tespit edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geminin tespit edilmesine dair detayları kamuoyuyla paylaşırken, yapılan açıklamada \"Söz konusu gemiye 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesi (ı) bendi uyarınca 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca denizde yapılan temizlik çalışmalarının tüm masrafları da geminin ait olduğu firma tarafından karşılanacaktır. Bakanlığımızca görevlendirilen 100 kişilik bir ekip, yaklaşık 2 bin 500 metrelik sahil şeridinde kirliliği giderme çalışmalarını gerçekleştirmiştir\" denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

\"İzmir İli Aliağa İlçesi Nemrut Körfezi Bölgesinde meydana gelen fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemi yapılan yoğun çalışmalar sonucu tespit edilmiştir. Foça ilçesi Gencelli ve Cumhuriyet Mahalleleri sahiline denizden petrol kirliliği geldiği yönündeki ihbarın Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze iletilmesine müteakip ekiplerimiz olay yerine derhal ulaşmış ve deniz kirliliğine müdahale edilmiştir. Öncelikle deniz suyundan alınan numunenin içerik analizi yaptırılarak kirliliğin fuel oil yakıttan kaynaklandığı belirlenmiştir. Daha sonra kirliliğin kaynağının tespit edilmesi için fuel oil yakıt kullanan ve olay günü bölgede bulunan gemiler belirlenmiştir. Bu gemilerin yakıt tanklarından numuneler alınmış ve analiz yapılması için TÜBİTAK-MAM’a (Marmara Araştırma Merkezi) gönderilmiştir. Geriye dönük uydu görüntülerinden denizde kirlilik izlemesi yapılarak TÜBİTAK raporlarıyla söz konusu atığın Palau Bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisine ait olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında söz konusu gemiye 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesi (ı) bendi uyarınca 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca denizde yapılan temizlik çalışmalarının tüm masrafları da geminin ait olduğu firma tarafından karşılanacaktır. Denizde temizleme çalışmalarında ise son aşamaya gelinmiştir. Bakanlığımızca görevlendirilen 100 kişilik bir ekip, yaklaşık 2 bin 500 metrelik sahil şeridinde kirliliği giderme çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde denizdeki kirlilik tamamen kontrol altına alınmış olup, ince temizlik çalışmalarımız ise kısa sürede tamamlanacaktır.\"

