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Aliağa'da ağır yaralanan polisin eli kesildi

Aliağa Emniyet Müdürlüğü'nün önünde dün meydana gelen patlamada ağır yaralanan polisin durumu ciddiyetini koruyor.

06 Şubat 2009 02:00

İzmir Aliağa Emniyet Müdürlüğü'nün önünde dün meydana gelen patlamada ağır yaralanan polis memuru Bilal Konakçı'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polisin elinde bomba patladı

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Opr. Dr. Ata Bozoklar, hastanede ameliyatla Konakçı'nın sağ elinin bilekten kesildiğini söyledi.

Opr. Dr. Bozoklar, ameliyatta Konakçı'nın sol elinin bir parmağının da kesildiğini ifade ederek, "Vücudundaki yaralar ileri derecede. Yakın zamanda bir ameliyat beklentimiz yok. Yoğun bakımda izlenmesi sürdürülecek" dedi.

Konakçı'nın solunum cihazına bağlı olduğunu belirten Ata Bozoklar, "Ne yazık ki hayati tehlikesi devam ediyor. Ancak umutluyuz ve iyiye gideceği düşüncesindeyiz. Hasta solunum cihazına bağlandığında uyutulması gerekiyor. Bu nedenle görme durumu ve genel duyularıyla ilgili henüz kontrol yapma şansımız yok. Durumunu ilerleyen günler gösterecek. Kaburgalarında kırıklar var ancak organ fonksiyonları yerinde. Durumunun iyiye gideceğini ümit ediyoruz. Konakçı'nın akciğerlerinde kırıklara ve patlamaya bağlı sıkıntı var. Karaciğer ve böbrekleri çalışıyor. Yaşam fonksiyonları yavaş yavaş yerine geliyor" dedi.

Solunum cihazından ayırılınca anlaşılacak

Bozoklar, Konakçı'nın durumuna ilişkin kesin bilginin, solunum cihazından ayrılmasının ardından verilebileceğini sözlerine ekledi.

Aliağa Emniyet Müdürlüğü önünde dün meydana gelen patlamada ellerinden ve yüzünden ağır yaralanan polis memuru Bilal Konakçı, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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