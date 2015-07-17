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Tüpraş'ta yangın!

Yangının Tüpraş'ın üretimini etkilemediği, üretimin sürdüğü belirtildi

17 Temmuz 2015 14:33

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Tüpraş Rafinerisi'nde üretim bandının parçası olan 160 tonluk ham petrol tankında yangın çıktı. Rafinerinin yanı sıra Petkim'den ve itfaiyeden gelen takviye ekiplerin, kimyasal kullanarak yaptığı müdahale etkili oldu ve yangın başka birimlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. 

DHA'da yer alan habere göre, Tüpraş'ın Aliağa'daki rafinerisinde ham petrolün üretim bandına girdiği 'Akaryakıt 100 ünitesi' olarak bilinen ham petrol dolu 160 tonluk bir tankta öğleye doğru yangın çıktı. Simsiyah dumanlar gökyüzüne yükselirken Aliağa kent merkezinde heyecan yarattı. Tüpraş'ın müdahale ekibi kısa süre içinde müdahaleye başlarken önlem için Petkim ve İzmir Büyükşehir İtfaiyesi'nden de yardım istendi. 

 

Kimyasal köpük sıkıldı, kontrol altına alındı

 

Petrol tankında yangın çıktığı için itfaiye ekipleri, içerisinde özel kimyasal maddelerin bulunduğu köpüğü söndürme çalışmalarında kullandı. Çevrediki işçiler uzaklaştırıldı. Etkili müdahale sonucunda önce yangının diğer birimlere sıçraması önlendi, ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmasına ise uzun süre devam etti. Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemeyle belirleneceği açıklandı. 

Bu arada yangın sırasında rafinerinin hem içinde hem de dışında özel güvenlik ekipleri, kuş uçurtmadı. Yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinden başka kimsenin girmesine izin verilmedi. Yangının Tüpraş'ın üretimini etkilemediği, üretimin sürdüğü belirtildi. 

 

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