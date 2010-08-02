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Spor

ALİAĞA PETKİM'DE TRANSFER ALİAĞA (A.A)

02 Ağustos 2010 22:14

-ALİAĞA PETKİM'DE TRANSFER ALİAĞA (A.A) - 02.08.2010 - Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim'in ABD'li oyuncu Jerome Randle'la bir yıllık sözlelme imzaladığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Ağustos ayı ortasında takıma katılacağı belirtilen Randle'ın California Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra profesyonel kariyerine başlamak için Türkiye'yi seçtiği belirtildi. 23 yaşındaki oyun kurucu Randle, geçen sezon 18.6 sayı, 2.1 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları ile mücadele etti. -LAMAR JOHNSON TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ- Genel menajer Birtan Saka ise yaptığı açıklamada, transfer etmek istedikleri Lamar Johnson'un sağlık kontrollerinde dizinden kaynaklanan bir problem olduğunun belirlendiğini bildirdi. Saka, şunları kaydetti: ''Biz basketbolcumuzun mukavelesini dondurma kararı aldık. Daha önce İsrail'de ameliyat geçirmiş ve henüz bir iyileşme kaydedilmemiş. Bu nedenle 1 ay boyunca yoğunlaştırılmış antrenmanlarla tekrar sakatlanma riski yüksek olduğundan dolayı kendisine tedavisini tamamlaması için süre tanıdık. ABD'de kendi doktoruna gitti. Bir ilerleme olduğu takdirde tekrar el sıkışabiliriz. Şu an itibariyle mukavelesi donduruldu.''

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