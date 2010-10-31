-ALİAĞA PETKİM, BEŞİKTAŞ COLA TURKA'YI 95-80 YENDİ ALİAĞA (A.A) - 31.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Aliağa Petkim, Beşiktaş Cola Turka'yı 95-80 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçildi. Daha sonra Kaan ve Hüseyin Beşok ile sayılar üreten Aliağa Petkim, periyodun son 3 dakikasına 19-12 üstün girdi. Beşiktaş Cola Turka, Chatman'in etkili oyunuyla aradaki farkı 2 sayıya (19-17) indirmesine rağmen, Aliağa Petkim son bölümdeki etkili oyunuyla periyodu 8 sayı farkla 27-19 üstün tamamladı. İkinci periyoda Coleman ve Randle'ın sayılarıyla başlayan Aliağa Petkim 13. dakika içinde aradaki farkı 15 sayıya kadar çıkardı: (38-23) Rakibinin aradaki farkı azalatmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, periyodun son 4 dakikasına 44-30 önde girdi. Kalan bölümde aradaki farkı 16 sayıya (50-34) kadar çıkaran ev sahibi ekip, devreyi 54-39 önde bitirdi. İkinci devrede de iyi oyununu sürdüren Aliağa Petkim, Hüseyin Beşok'un 3 sayılık basketleriyle etkili olduğu bölümde aradaki farkı açtı. Periyodun bitimine 3,5 dakika kala Hunter'ın smaç basketiyle aradaki farkı 21 sayıya (69-48) kadar çıkaran ev sahibi ekip son dakikasına 72-55 önde girdiği periyodu 76-55 üstün tamamladı. Son periyoda 21 sayılık avantajla giren ev sahibi ekip, 32. dakikada Coleman'ın faul atışından bulduğu sayılarla aradaki farkı 25 sayıya kadar çıkardı: (82-57) Kalan bölümde rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Aliağa Petkim, son 2 dakikasına 91-75 önde girdiği müsabakayı 95-80 galip tamamladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Aliağa Petkim'de 29 sayı atan Coleman oldu. Aliağa Petkim ligdeki 2. galibiyetine ulaşırken, siyah beyazlı ekip üst üste 2. maçını mağlup tamamladı. Salon: ENKA Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Yener Yılmaz xx, Uğur Özen xx Aliağa Petkim: Polat xx, Levent xx, Barış xx 2, Hüseyin Beşok xxx 18, Coleman xxx 29, Önder xx, Randle xxx 23, Kaan xx 6, Hunter xxx 17, İlkay xx Beşiktaş Cola Turka: Likholitov xx 8, İsmail x 2, Bekir xx 9, Mustafa Abi x 5, Cüneyt x 5, Serhat x, Ignerski x 12, Chatman xx 16, Cevher xx 14, Ogilvy xx 9 1. periyot: 27-19 Devre: 54-39 (Aliağa Petkim lehine) 3. periyot: 76-55