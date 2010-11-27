-ALİAĞA PETKİM: 84 - PINAR KARŞIYAKA: 82 ALİAĞA (A.A) - 27.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Aliağa Petkim, İzmir derbisinde Pınar Karşıyaka'yı 84-82 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, 3. dakika içinde durumu 9-0'a getirdikten sonra 6. dakika içinde Furkan'ın basketiyle 11 sayılık farka ulaştı: 15-4. Rakibi karşısında toparlanan Aliağa Petkim, aradaki farkı 3 sayıya kadar indirdi: 12-15. Pınar Karşıyaka son hücumda Birkan'ın 3 sayılık basketiyle periyodu 12-19 üstün tamamladı. İkinci periyoda daha etkili başlayan Aliağa Petkim, 15. dakika içinde 27-27 beraberliği yakaladı. Ancak kalan bölümde hücumda daha iyi bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, devreyi 10 sayı farkla 29-39 önde bitirdi. Üçüncü periyodun başında etkili bir oyun ortaya koyan Aliağa Petkim, 25. dakika içinde Hüseyin Beşok'un 3 sayılık basketiyle karşılaşmada ilk kez öne geçti: 49-48. Oldukça çekişmeli geçen periyodun son dakikasına Barış'ın 3 sayılık basketiyle Aliağa Petkim'in 60-59 üstünlüğüyle girilirken, periyot 60-60 berabere tamamlandı. Son periyotta Aliağa Petkim, 32. dakikayı 70-66 önde geçti. Son 5 dakikasına 73-73 eşitlikle girilen müsabakada özellikle hücum ribaundlarında etkili olan Pınar Karşıyaka son 3 dakikaya 76-79 önde girdi. Yakaladığı 6-0'lık seriyle son dakika öncesi 82-79 öne geçen Aliağa Petkim, Holston'un 3 sayılık basketine gengel olamayınca bitime 45 saniye kala maçta 82-82 eşitlik sağlandı. Bitime 12 saniye kala bulduğu basketle öne geçen Aliağa Petkim, Pınar Karşıyaka'nın son hücumda faydalanamaması üzerine karşılaşmayı 84-82 galip tamamladı. Salon: Aliağa ENKA Hakemler: Engin Kennerman xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Erman Erdemli xx Aliağa Petkim: Barış xxx 10, Hüseyin Beşok xxx 17, Coleman xxx 16, Randle xxx 21, Hunter xx 6, Polat xx 6, Levent xx 8, Önder xx, Kaan xx Pınar Karşıyaka: Eldridge xx 7, Sneed xx 18, Birkan xx 12, Holston xx 7, Furkan xx 16, Uluğ x, Stanojevic xx 9, Ahmet xx 3, Alper xx 10 1. periyot: 12-19 Devre: 29-39 (Pınar Karşıyaka lehine) 3. periyot: 60-60