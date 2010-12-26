-ALİAĞA PETKİM: 80 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 71 İZMİR (A.A) - 26.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Aliağa Petkim, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 80-71 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Aliağa Petkim, Mersin Büyükşehir Belediyesi savunmasını kolay geçti. Sacales'in üçlüğü, periyotun bitimine 42 saniye kala 17-17 ile skoru eşitledi. Kalan sürede Randle'ın turnikesi sonucu da ilk periyot, 19-17 Aliağa Petkim üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyotta Polat Kaya ve Randle ile de sayılar bulan Aliağa Petkim, 4. dakika geçilirken skoru 28-19'a getirdi. Randle, Hüseyin ve Fitch ile etkili olmaya devam eden ev sahibi, son dakikaya da 42-30 önde girdi ve soyunma odasına da 44-31'lik üstünlükle gitti. Üçüncü periyotta Aliağa Petkim'in hücumlarında etkili olamamasını iyi değerlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi farkı kapatmayı başardı. Son saniyelerde Hakan'ın sayıları ile durumu 54-54'te eşitledi. Karşılıklı basketler ile oynanan oyunda eşitliği Fitch ve Randle'ın isabetli şutlarıyla Aliağa Petkim, son 3 dakika öncesinde, üstünlüğünü 71-65 ile korudu. Son dakikaya da 76-67 önde giren Aliağa Pektim kalan sürede kullandığı serbest atışlarla farkı korudu ve salondan 80-71'lik skorla galip ayrıldı.x Salon: ENKA Hakemler: Engin Kennerman xx, Halil Baldemir xx, Semih Vural x Aliağa Petkim: Polat xxx 9, Ersan x, Levent x, Barış xx 3, Hüseyin Beşok xxx 12, Jerry Randle xxxx 31, Gerald Fitch xxx 15, Kaan xx, Lamar Hunter xxx 8, İlkay Okay xx 2 Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım xx 4, Nedim xxx 16, Orhun x, Sacales xxx 9 , Hakan xxxx 16 , Hazer x 2, Vincent xxx 10, Stimac x, Christmas xxx 12, Mutlu xx 2 1. Periyot: 19-17 2. Periyot: 25-14 Devre 44-31 (Aliağa Petkim lehine) 3. Periyot: 10-23 (54-54) 4. Periyot: 26-17