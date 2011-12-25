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Spor

Aliağa Petkim: 72

25 Aralık 2011 20:07

-Aliağa Petkim: 72 - Erdemir: 74 ALİAĞA (A.A) - 25.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Erdemir, deplasmanda Aliağa Petkim'i 74-72 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasını, ev sahibi ekip 10-9 üstün geçti. Bundan sonraki bölümde daha etkili oynayan Erdemir, Robinson, Wesson, Henderson ve Emre'nin sayılarıyla ilk periyodu 19-15 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında Pinkney ve Ersin'in basketleriyle beraberliği yakalayan (19-19) Aliağa Petkim, daha sonra öne geçmeyi başardıktan sonra, Hakan ve Orhan'ın basketleriyle devrenin bitimine 5,5 dakika kala 5 sayılık farkı yakaladı: 26-21 Wesson ve Henderson'la aradaki farkı azaltmaya çalışan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkim, devreyi 31-27 önde bitirdi. Üçüncü periyotta Ümit, Ersin ve Qvale'in basketleriyle 24. dakika içinde 8 sayılık farkı yakalayan (38-30) Aliağa Petkim karşısında Wesson'un 8 sayısıyla beraberliği yakalayan (38-38) Erdemir, Yunus'un 3 sayılık basketinin ardından yakaladığı 11-0'lık seriyle üstünlüğü ele geçirdi: 41-38 Wesson ve Yunus'un sayılarıyla periyodun son 2,5 dakikasına 47-41 önde giren konuk ekip, üçüncü periyodu 51-45 üstün tamamladı. Son periyotta rakibinin beraberliği yakalamasına rağmen (53-53) son 6 dakikaya 58-55 üstün giren Erdemir, kalan bölümde de üstünlüğünü korudu ve rakibini 74-72 mağlup etmeyi başardı. Salon: Enka Hakemler: Fatih Söylemezoğlu xx, Aytuğ Ekti xx, Can Atsüren xx Aliağa Petkim: Ratkovica x 2, Toolson x 5, Caner x 3, Ümit xx 12, Qvale xx 8, Hakan xx 12, Ersin xx 13, Pinkney x 4, Orhan xx 13 Erdemir: Soner xxx 12, Altan xx, Mutlu xx 7, Robinson xx 9, Wesson xxx 17, Emre xx 3, Henderson xxx 12, Caner Ercan xx, Yunus xxx 14 1. periyot: 15-19 Devre: 31-27  3. periyot: 45-51 5 faulle çıkanlar: 39.59 Hakan (Aliağa Petkim), 39.18 Henderson (Erdemir)

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