-ALİAĞA PETKİM: 64 - GALATASARAY CAFE CROWN: 96 İZMİR (A.A) - 11.12.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray Cafe Crown, deplasmanda Aliağa Petkim'i 96-64 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikası 10-10 eşitlikle geçilirken, bu dakikadan sonra etkili olan konuk ekip, yakaladığı 8-0'lık seriyle periyodun son 3 dakikasına 18-10 önde girdi. Kalan bölümde aradaki farkı 2 sayıya (18-16) kadar indiren rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Galatasaray Cafe Crown, ilk periyodu 19-16 üstün tamamladı. İkinci periyotta 20-20 beraberliği yakalayan Aliağa Petkim karşısında 3 sayılık basketlerle etkili olan Galatasaray Cafe Crown, 15. dakikayı 29-24 önde geçtikten sonra 19. dakika içinde aradaki farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 43-33. Sarı kırmızılı ekip, ilk periyodu da 45-33 önde bitirdi. Üçüncü periyoda da hızlı başlayan sarı kırmızılı ekip, Aliağa Petkim'in hücumlardan boş dönmesiyle aradaki farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 57-39. Periyodun kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan sarı kırmızılı ekip, periyodu 67-52 üstün tamamladı. Son periyoda 3 sayılık basketlerle başlayan ve aradaki farkı 25 sayıya (83-58) çıkaran Galatasaray Cafe Crown, müsabakadan da 96-64 galip ayrıldı. Salon: ENKA Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, İsmail Aydın xxx, Aydın Karaçam xxx Aliağa Petkim: Polat x, Ersan x 2, Levent xx 14, Barış x 4, Hüseyin Beşok xx 12, Coleman xx 16, Önder x 2, Kaan x, İlkay x 2, Randle xx 12 Galatasaray Cafe Crown: Shipp xxx 8, Melih xx 7, Caner xx 2, Schumpert xxx 11, Rocheste xxx 10, Tutku xxx 10, Andric xxx 14, Rancik xxx 8, Haluk xx 9, Evren xxx 9, Ermal xx 8 1. periyot: 16-19 Devre: 45-33 (Galatasaray Cafe Crown lehine) 3. periyot: 52-67