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Spor

Aliağa Petkim: 61

10 Aralık 2011 19:38

-Aliağa Petkim: 61 - Fenerbahçe Ülker: 70  ALİAĞA (A.A) - 10.12.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde deplasmanda Aliağa Petkim'i 70-61 mağlup eden Fenerbahçe Ülker, ligdeki üst üste 4'üncü galibiyetini aldı. Karşılaşmaya Ersin ve Qvale'in basketleriyle 7-0'lık seriyle önde başlayan Aliağa Petkim, bu oyuncuların attığı sayılarla ilk 6 dakikayı 11-5 üstün geçti. Hücumda etkili olamayan Fenerbahçe Ülker karşısında son 2 dakikaya 13-8 önde giren ev sahibi ekip, Hakan ve Ümit'in sayılarıyla periyodu 18-12 üstün tamamladı. İkinci periyoda hücumda etkisiz başlayan rakibi karşısında sayı üretmeye devam eden Aliağa Petkim, 13. dakikada Ümit'in basketiyle aradaki farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 25-12. Bu dakikadan sonra hücumdaki etkinliğini artıran Fenerbahçe Ülker, Engin, Ömer ve Jerrells'ın sayılarıyla 10-0'lık bir seri yakaladı ve 17. dakika içinde 28-27 öne geçti. Üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe Ülker, Engin'in basketleriyle 8 sayılık fark yakaladığı devreyi 37-31 önde tamamladı. Üçüncü periyodun başında rakibine sayı şansı tanımayan Aliağa Petkim, 23. dakika içinde Ratkovica'nın faul atışından bulduğu sayılarla beraberliği yakaladı: 37-37. Kaya ile üst üste basketler üreten ve 48-42 öne geçen Fenerbahçe Ülker, bu periyodu 52-48 üstün bitirdi. Son periyotta Pinkney ile aradaki farkı indirmeye çalışan Aliağa Petkim karşısında Fenerbahçe Ülker, Ukic'in sayılarıyla son 3 dakikaya 63-54 üstün girdi. Kalan bölümde bu üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Ülker, müsabakayı 70-61 galip tamamladı. Aliağa Petkim'de yeni transfer Hakan Köseoğlu ilk maçına çıkarken, sakatlığı bulunan Toolson ise forma giymedi. Ömer Onan 4 bin'inci sayısını attı Fenerbahçe Ülker'de müsabakaya ilk 5'te başlayan Ömer Onan, ilk periyodun bitimine 3 dakika 34 saniye kala attığı 3 sayılık basketiyle, ligdeki 4 bin'inci sayısına ulaştı.

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