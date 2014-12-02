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Ali Tezel: 'Sus' dediler dayanamadım, söylediklerim yüzünden Habertürk beni işten attı

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'in Habertürk'teki görevine son verildi

02 Aralık 2014 15:02

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, Twitter ve Facebook'ta hükümet karşıtı yaptığı paylaşımlar sebebiyle Habertürk gazetesinden kovulduğunu açıkladı.

Tezel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kendisine gerçekleri söyleme ve 'sus' denildiğini kendisinin ise daha fazla dayanamadığını dile getirdi.

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