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Ali Tezel: 'Sus' dediler dayanamadım, söylediklerim yüzünden Habertürk beni işten attı
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'in Habertürk'teki görevine son verildi
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, Twitter ve Facebook'ta hükümet karşıtı yaptığı paylaşımlar sebebiyle Habertürk gazetesinden kovulduğunu açıkladı.
Tezel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kendisine gerçekleri söyleme ve 'sus' denildiğini kendisinin ise daha fazla dayanamadığını dile getirdi.
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