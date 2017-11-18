Ali Tatar'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ergenekon davası sırasında tutuklanan ve serbest bırakılmasının ardından eski Savcı Süleyman Pehlivan'ın tekrar gözaltı kararı çıkarması üzerine hayatına son veren Ali Tatar’ın annesi Satı Tatar son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Tatar, Ali Tatar'in mezarından aldığı toprağı annesinin mezarına serpti.

Satı Tatar, oğlunun üçüncü ölüm yıl dönümünde mezarının başında yapılan anmada, gözyaşları içinde "Keşke yaşasaydı da siz gibi zindanlarda kalsaydı!.. Dayan oğlum, dayan dedim, ama dayanamadı!.. ” demişti.

Ahmet Tatar da annesinin vefatını "Sevgili annemiz Hakka yürüdü. Ali'sinin yanına uğurlayacağız” mesajıyla duyurmuştu.

Batıkent Serçeşme Cem Evinde düzenlenen cenaze törenine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Taziyeleri ise Ali Tatar'ın Ağabeyi Ahmet Tatar kabul etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de cenazeye çelenk gönderdi.

Bylock çıkmıştı

Yarbay Tatar'ı intihara sürükleyen eski Yargıtay üyesi, savcı Süleyman Pehlivan’ın ByLock kullandığı belirlenmişti. Nilüfer Tatar eşinin ölümünden Pehlivan'ı sorumlu tutmuştu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hakkında yakalama kararı çıkarılan, önce firar eden ardından İzmir'de teslim olan Pehlivan için Nilüfer Tatar, cenazede "Eşimin katili sensin Süleyman Pehlivan” demişti. Ahmet Tatar da “Teslim ol. Adil yargı karşısında hesap vermeni istiyoruz. Sana haksızlık yapılırsa karşısına dikiliriz” diye seslenmişti.

Ali Tatar intiharı öncesinde eşine yazdığı mektubunu şöyle bitirmişti:

“Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben, bu hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum.”

"Gönül kırgınlığıyla gitti"

Ahmet Tatar, annesinin acı çekmeden ölümünün kendileri için teselli olduğunu belirterek, “Ali’nin yanına yolcu ettik. Ali’ye kumpas kuranların hesap verdiğini, ceza aldığını, hesap sorulduğunu görmeden gitti. Bu nedenle bir gönül kırgınlığıyla gitti. Annem her zaman ‘benim ömrümden alınsın gençlere, yiğitlere verilsin’ derdi. Annemin bu dileğiyla ülkemdeki akan kan dursun, kardeşlik olsun” dedi.