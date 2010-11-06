-ALİ TANDOĞAN HASTANEYE KALDIRILDI ANTALYA (A.A) - 06.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'deki Medical Park Antalyaspor-Bursaspor maçında takımının ilk golünü atan Ali Tandoğan'ın dili boğazına kaçtı. Maçın 51. dakikasında Nunez'in ortaladığı topu kafasıyla filelerle buluşturan Ali Tandoğan, Erkan Sekman ile çarpışarak yerde kaldı. Skoru 2-1'e getirmesine rağmen gol sevincini yaşayamayan Tandoğan'ın, çarpışmanın etkisiyle dilinin boğazına kaçtığı belirtildi. Sahadaki tüm futbolcuları korkutan Ali Tandoğan'a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ali Tandoğan, daha sonra ambulansla Medical Park Antalya Hastanesi'ne kaldırıldı.