Ali Tandoğan Bursaspor'da



Bursaspor, Beşiktaşlı futbolcu Ali Tandoğan ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Bursaspor İkinci Baş‏kanı Osman Çelik, Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, ara transfer döneminin 10 gün önce başladığını anımsatarak, bu yöndeki çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Antalya kampının bittiğini belirten Çelik, ''Ali kardeşimizle bugün sözleşme imzalıyoruz. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur. Başkanımızın da dediği gibi transferler hiçbir zaman bitmez'' dedi.



Ali Tandoğan da kendisini Bursaspor'a kazandıran herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, ''Bu takımda olmak onur ve gurur verici bir olay. Her şeyimizi sahaya döküp en iyi şekilde Bursaspor'u temsil edeceğiz. Eşim ve ben Bursa'ya kitlenmiştik. Biliyorduk ki burada çok yoğun bir taraftar kitlesi var. Bizim için öncelik bu oldu. Başkanımızın da desteğiyle buraya geldik. Çok mutluyum'' diye konuştu.

