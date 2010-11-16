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Spor

ALİ TANDOĞAN ANTRENMANA KATILDI BURSA (A.A)

16 Kasım 2010 20:26

-ALİ TANDOĞAN ANTRENMANA KATILDI BURSA (A.A) - 16.11.2010 - Bursaspor, hafta sonu Manisaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde yapılan antrenmana, 6 Kasım'daki Medical Park Antalyaspor maçında başına aldığı darbe sonucu sakatlanan ve ameliyat olan Ali Tandoğan da katıldı. Ertuğrul Sağlam ve futbolcu arkadaşlarıyla bir süre saha içinde sohbet eden Ali, daha sonra doktor kontrolünde hafif tempoda yürüdü. Ali'nin bir ay sonra oynayabilecek duruma geleceği bildirildi. Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan İsmail Haktan Odabaşı, Serdar Aziz ve A Milli Futbol Takımı'nda bulunan İbrahim Öztürk ile ishal olan Vederson antrenmana katılmadı. Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda, yeşil-beyazlı futbolcular daha sonra pas-pres çalışması yaptı. Bursaspor, Manisaspor maçı hazırlıklarına yarın da devam edecek.

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