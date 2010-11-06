-ALİ TANDOĞAN AMBULANS UÇAKLA BURSA'YA GÖTÜRÜLECEK ANTALYA (A.A) - 06.11.2010 - Bursaspor Menajeri Adil Cenkciler, Medical Park Antalyaspor-Bursaspor karşılaşmasında, gol attığı pozisyonda sakatlanan Ali Tandoğan'ın, Antalya'dan ambulans uçakla Bursa'ya götürüleceğini bildirdi. Adil Cenkciler, Ali Tandoğan'ın kaldırıldığı Medical Park Antalya Hastanesi'ne gelişinde gazetecilerin sorusu üzerine, ''Ali Tandoğan'ın kafatasında çatlak oluştuğu bilgisini aldık. İstanbul'dan ambulans uçak istedik. Uçak Antalya'ya gelmek üzere havalandı. Ali Tandoğan'ı ambulans uçakla Bursa'daki Acıbadem Hastanesi'ne götüreceğiz'' dedi.