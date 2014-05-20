Ali Şen'in torunu toprağa veriliyor

Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Ali Şen’in torunu Alp Ali Şen, dün Şile İmrendere köyünde arazi aracıyla seyir halindeyken, karşıdan gelen kamyonla çarpışmış ve dün hayatını kaybetmişti. Alp Ali Şen’in cenazesi bugün Teşvikiye Camisi’ndeki öğlen namazından sonra toprağa verilecek.

Spor, siyaset ve ekonomi dünyası Şen ailesini bu zor gününde yalnız bırakmadı.

Alp Ali Şen, dün saat 15.30 sıralarında İstanbul’a 80 kilometre uzaklıktaki Şile İmrendere köyünde kendi kullandığı ATV’nin bir üst modeli olan UTV arazi aracıyla seyir halindeyken, karşıdan gelen kamyonla çarpıştı. Şen olay yerinde öldü.

Yanında bulunan Burak Efkan adlı arkadaşı ise yaralı olarak Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burak Efkan, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından, ailesinin isteği üzerine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burak Efkan’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Edinilen bilgilye göre, Efkan kazayı omzunda kırıkla atlattı. Kazadan sonra cansız bedeni Şile Devlet Hastanesi’ne getirilen Alp Ali Şen’in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu’na yollandı.

'Ali Şen'e hemen söylemediler'

Kaza üzerine Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan Ali Şen’e, torununun yaralı olduğu ve acilen gelmesi gerektiği belirtildi.

Ailenin, Şen’e torunun öldüğünün söylenmediğini Fenerbahçe Kulübü’ne belirtmesi üzerine, kulüp internet sitesinden yayınlayacağı başsağlığı mesajını ve üyelere yollayacağı SMS’i Ali Şen uçağa binene kadar bekletti. Şen özel uçakla İstanbul’a doğru hareket edince mesaj yayınlandı. Ali Şen’i Priştine’den getiren özel uçak, saat 22.45’te Atatürk Havalimanı’na indi. Şen’i eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgülkarşıladı. Şen, uçağın merdivenlerinden iner inmez Sarıgül’e sarıldı, daha sonra cenazenin bulunduğu Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na gitti. Adli Tıp’ta 5 dakika kalan Ali Şen ardından Levent’teki evine geçti.