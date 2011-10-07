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Spor

Ali Şen'den yönetime tavsiyeler

Fenerbahçe'de, futbolda şike ve teşvik iddialarına yönelik yaşanan süreçte karşılaşabileceği...

07 Ekim 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe'de, futbolda şike ve teşvik iddialarına yönelik yaşanan süreçte karşılaşabileceği sorunlara ilişkin camianın yönetim kuruluna desteği sürerken, sarı-lacivertli kulübün unutulmaz başkanlarından Ali Şen, yöneticilerle kulüp binasında bir araya geldi. 

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bulunan kulüp merkezine davet edilen Ali Şen ve oğlu Metin Şen, yöneticilerle 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.  

Görüşme sonrası bir açıklama yapılmazken, AA muhabirine bilgi veren eski başkan Şen, kulüp başkan vekili Nihat Özdemir, asbaşkanlar Ali Koç, Abdullah Kiğılı, Murat Özaydınlı ve yönetim kurulu üyeleri Turhan Şahin ve Yasemin Merçil ile bir araya geldiklerini belirtti. 

Süreçle ilgili Fenerbahçe'nin UEFA nezdinde yaşayabileceği sorunlar ve bunlara ilişkin hareket tarzları üzerinde fikir alışverişi yaptıklarını bildiren Ali Şen, bu konularda yönetim kurulu üyelerine tavsiyelerde bulunduğunu kaydetti. 

Gelecek hafta yeniden bir araya geleceklerini ifade eden Şen, ''Konuştuk, fikir alışverişinde bulunduk. Fenerbahçe'nin önününde çok ciddi sorular, problemler olduğunu anlattım. Halledilmesi için de ne yapılması lazım geldiği konusunda fikir teatisinde bulunduk. Bazı tavsiyelerde bulundum, yol gösterdim. Önümüzdeki hafta yönetim kuruluyla yeniden konuşacağız'' diye konuştu.



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