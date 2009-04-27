Ali Şen'den üstü kapalı eleştiri



Eski Başkan Ali Şen´den kulüp üyelerine üstü kapalı eleştiri. “Görünen o ki, herkes Fenerbahçe’nin durumundan memnun. Çünkü Aziz Yıldırım’a tam destek var” diyen Şen, şunları söyledi: “Eskiden muhalefet yaptıkları için gruplara kızıyorduk. Gruplar, aday çıkartıp Fenerbahçe’yi daha iyi getirme çabası içindeydi. Onlara kızmakla yanlış yapmışız. Şu anda tribünler huzursuz. Fenerbahçe’yi ve Aziz Yıldırım’ı zor günler bekliyor. Bu ortamda ne Şadan Kalkavan ne de başkası aday olur. Yıldırım kendi iradesiyle bırakmadığı takdirde kimse adaylığını koymaz. Böyle giderse sonbaharda olağanüstü kongre kaçınılmaz olur.”

