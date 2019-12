-ALİ ŞEN'DEN GALATASARAY CAMİASINA TAVSİYE İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, sıkıntılı günler geçiren ezeli rakipleri Galatasaray'a, sarı-lacivertli kulüpte daha önce başkan seçildiği iki dönemde yaşadığı tecrübelerle ilgili tavsiyelerde bulundu. Galatasaray'ın bugünkü sıkıntılarını Fenerbahçe'nin 1981 ve 1994 yıllarında yaşadığını aktaran Ali Şen, sarı-lacivertli kulübü yaşadığı bu çaresiz durumlardan taraftarlarının kurtardığını vurguladı. Sarı-kırmızılı taraftarların, inandıkları, peşinden gidecekleri ve güvendikleri bir başkan adayı bulamadığını gözlemlediğini anlatan Şen 1981'de başkan seçildiği dönemi şöyle anlattı: ''Fenerbahçe'de biz aynı şeyi yaşadık. Kulüp 1981 yılında bugünkü Galatasaray gibiydi, küme düşme potasındaydı. Yönetim kurulu kulübün borçlarını ödeyemiyordu ve olağanüstü kongreye gitti. Hiç kimse göreve talip olmuyordu. Taraftarlar bir kişiden kulübü kurtarmasını bekliyordu. Her statta bir slogan vardı, 'Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon' şeklinde. İşte o çaresizlikte o durumda kulüpçülüğün ne olduğu, kulüpçülüğün kalbinizdeki şiddeti o zaman belli oluyor. Elinizi taşın altına koyacaksınız. Ben ve arkadaşlarım o kongrede aday olduk ve 12 Nisan 1981 tarihinde başkan adayının olmadığı olağanüstü kongrede göreve geldim. 4 hafta sonra zaten lig bitti. O takımı aldık, 7 branşta Türkiye şampiyonu yaptık. Futbolda bütün kupaları aldık. O günden bu yana hala Türkiye Kupasını kazanamıyoruz.'' 1981'de aday olmasaydı Fenerbahçe Kulübü'nün dernekler masasına teslim edileceğini, Galatasaray'da da aday çıkmazsa aynı şeyin olacağını anlatan Şen, ''Düşen, olmayan takımı aldık şampiyon yaptık. Galatasaray'da tribünler bir başkanı çare olarak görmüyor, bunu gözlemliyorum. Galatasaray taraftarları inandıkları, peşinden gidecekleri, güvendikleri bir aday bulamadılar galiba. Fenerbahçe'yi çaresiz durumlardan taraftar kurtardı, 'Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon' deyip bizi göreve çağırarak... Benim, arkadaşlarımla elimizi, kafamızı taşın altına koyarak göreve talip olmamıza sebep oldular'' şeklinde konuştu. -''1994 YILINDA DA AYNI DURUM OLDU''- Ali Şen, Fenerbahçe Kulübü'nün 1994 yılında da aynı durumla karşı karşıya kaldığını, yine taraftarın isteğiyle aday olup başkan seçildiğini ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte bir sonraki sezon takımı şampiyonluğa taşıdığını kaydetti. ''Kulüp sevgisi boş lafla olmaz. Taşın altına değil iki elini, kafasını sokacak kulüp sevdasıyla dolu kişiler ancak Galatasaray'ı kurtarabilir'' diyen Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''1994 yılında bir daha aynı durum oldu. Yine Fenerbahçe, bugünkü Galatasaray gibiydi. Taraftarlar öfkeliydi, göreve kimse talip değildi a ama tribünlerdeki slogan aynıydı: 'Ali Şen başkan Fenerbahçe şampiyon''. Bodrum'dan kalkıp İstanbul'a gittim, arkadaşlarımla göreve talip olduk ve 18 Aralık'ta devre arasında yönetime geldik. Bilindiği gibi bir yıl sonra da şampiyon olduk. Kulüpçülük, kulüp sevgisi boş lafla olmaz. Kulüpler çaresiz duruma düştüğünde, ortaya çıkıp taşın altına değil iki elini, kafasını taşın altına sokacak kulüp sevdasıyla dolu kişiler ancak Galatasaray'ı kurtarabilir. Ben bu tavsiyeyi iki defa Fenerbahçe'deki aynı durumu yaşadığım için tecrübeyle yapıyorum. Taraftarın daveti üzerine geldik ve her ikisinde de takımı şampiyon yaptık.'' Eski başkan Şen, şampiyonluk yarışıyla ilgili bir soru üzerine Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadelede 1995-1996 ve bu sezon arasında benzerlik göremediğini ifade ederek, ''Her durumu şartlara göre değerlendirmek lazım. Çünkü bu paralara rağmen Avrupa'da Şampiyonlar Liginde, Türkiye Kupası'nda zaten yokuz. Bu noktadan sonra şampiyonluğu kaybedersek çok ayıp olur'' diye konuştu.