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Spor

Ali Şen'den Aziz Yıldırım'a: 'Sen artık aday olma'

CAS'ın Fenerbahçe’ye verilen 2 yıllık Avrupa’dan men cezasını onaylamasından sonra Eski Başkan Ali Şen, Başkan Aziz Yıldırım’a yeniden aday olmaması yönünde çağrı yaptı

28 Ağustos 2013 20:28

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) Fenerbahçe’ye şike davası sürecinde verilen 2 yıllık Avrupa’dan men cezasını onaylamasından sonra Eski Başkan Ali Şen, Başkan Aziz Yıldırım’a, "Yeniden aday olma" çağrısı yaptı. 
CAS’ın kararını Bodrum’daki çiftliğinde değerlendiren Şen, "Karar artık kesin. Kulüp şimdi yalnızca Yargıtay’ın Başkan Aziz Yıldırım’a verilen cezayı bozmasını bekleyecek. Ama bence Yargıtay kararı bozsa da Yıldırım tekrar aday olmamalı. Kulübe büyük hizmetleri oldu ama yönetimde başkanlık yapalibecek yetenekte başka isimler de var" dedi.
Yönetimde yeniden görev almayacağını, kulübe desteğinin her zaman süreceğini söyleyen Şen, "Fenerbahçe 2 yıl Avrupa’dan uzak kalınca gücünü kaybetmez. Büyük camiamız zorlukların altından kalkar. Trabzonspor da bu karardan sonra Federasyon’dan kupayı talep edebilir. Yargıtay’dan çıkacak karar çok önemli. Zaman içinde neler olacağını göreceğiz" diye konuştu. 
Spor kulüplerinin reform yapması gerektiğini de dile getiren Şen, "Artık 40 yıllık yönetim sistemleri değişmeli. Futbol, basketbol ve voleybol gibi branşların yönetimleri tamamen ayrılmalı" şeklinde konuştu.

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